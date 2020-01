Die Montessorischule öffnet ihre Türen

Die private Montessorischule Forchheim in der Egloffsteinstraße 33 öffnet am Samstag, 1. Februar, von 10 bis 13 Uhr alle Türen und gibt Einblicke in ihre Arbeitsweise. Fragen sind nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Es besteht die Möglichkeit, den Unterricht in Form von Kurzhospitationen mitzuerleben (Eintragung in die Hospitationslisten zu Veranstaltungsbeginn). Die Arbeitskreise stellen ihre Arbeit vor. Aktionen der Kinder sowie ein Buffet der Eltern lockern den Vormittag auf. Weitere Infos unter www.montessori-fochheim.de. red