Die Mittelschule Zeil-Sand holt zwei Titel auf Bezirksebene

Die Mittelschule Zeil-Sand ist weiter auf Erfolgskurs. Zwei Schwimmteams gewannen, wie die Schule mitteilte, bei einem Wettbewerb auf überregionaler Ebene.

Im März 2019 nahmen 17 Kinder der Mittelschule Zeil-Sand am Bezirksfinale im Schwimmen in Aschaffenburg teil. In der Wettkampfklasse IV/2 konnten sich sowohl die Mädchen als auch die Jungen gegen alle anderen Teilnehmer durchsetzen und folglich doppelt den ersten Platz sichern.

Der Sportlehrer und Betreuer der Schwimmer, Alfred Junker, lobte die Motivation der erfolgreichen Buben und Mädchen. Die gesamte Schulfamilie freut sich nun mit ihnen auf das Landesfinale, das im April 2019 in Ingolstadt ausgetragen wird.

Die Schüler aus Zeil und Sand setzen mit diesem Doppelsieg ihre Erfolge im Schulschwimmen fort. Die jungen Sportler profitieren, dass sie neben der Schule ein Hallenbad zur Verfügung haben. Das ändert sich, wenn die Stadt das Bad schließt.