Die Mittelschule Ebern gewinnt zwei Preise bei einem Politik-Wettbewerb

Die Mittelschule Ebern war bei einem Schulwettbewerb 2018 zur politischen Bildung erfolgreich. Sie gewann einen zweiten Preis (Klasse 10M) und einen dritten Preis (Klasse 6ab). Die beiden Preise sind mit 1500 und mit 1000 Euro dotiert, wie die Mittelschule Ebern weiterhin mitteilte.

Der Schülerwettbewerb zur politischen Bildung wird jährlich von der Bundeszentrale für politische Bildung ausgeschrieben. Schirmherr war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Schüler aller Schularten konnten als Team in den zwei Alterskategorien vierte bis achte Jahrgangsstufe sowie achte bis zwölfte Jahrgangsstufe teilnehmen. Im Wettbewerbsjahr 2018 hatten insgesamt rund 2500 Lerngruppen aus deutschsprachigen Ländern und Deutschlerngruppen aus dem Ausland teilgenommen, informierte das Kultusministerium Bayern.

Junge Menschen wollen teilhaben und heute die Welt von morgen gestalten. Das machte der Wettbewerb deutlich.

Kultusminister Michael Piazolo (FW) zeigte sich sehr angetan von der Begeisterung und dem Engagement der bayeri-schen Schüler: "Mir imponieren der Wissensdrang der Jugendlichen, deren kreative Ideen und die professionelle Umsetzung. Die Leistung der Schülerinnen und Schüler und auch der Lehrerinnen und Lehrer, die die Projekte begleitet und unterstützt haben, erhält durch die Würdigung der Jury die ihr gebührende Wertschätzung. Alle ausgezeichneten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gezeigt, dass die bayerischen Schulen einen unersetzbaren Beitrag in der Demokratieerziehung leisten und in ihren Unterrichtsthemen am Puls der Zeit liegen", lobte der Minister.

Der Aufwand lohnt sich für die Schülergruppen. Die Gewinner der ersten Preise (das sind Schulen in Unterschleißheim, Augsburg und Kirchheim bei München) bekommen von der Bundeszentrale für politische Bildung als Siegprämie eine fünftägige Klassenreise spendiert. Zwei weitere bayerische Schülergruppen (darunter auch Ebern) wurden mit dem zweiten, vier weitere mit dem dritten (erneut Ebern) und eine mit dem vierten Preis bedacht. red