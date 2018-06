Die Mitleidstour nutzte wenig

Auf die Tränendrüse gedrückt





Schaden?





Mit krimineller Energie



Weil er seinen vollen Einkaufswagen mit Waren im Wert von 229 Euro einfach an der Kasse eines Eberner Supermarktes vorbeischob, ohne zu bezahlen, hat das Amtsgericht in Haßfurt am Freitag einen 53-Jährigen aus Oberfranken zu einer Geldstrafe verurteilt. Er muss 60 Tagessätze zu zwölf Euro (720 Euro) bezahlen.Vor Gericht drückte der Angeklagte kräftig auf die Tränendrüse. Es sei ein großer Fehler gewesen, räumte er ein. Er sei nicht gesund, habe erst vor kurzem einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall erlitten und sei erst vor kurzem aus dem Krankenhaus entlassen worden. Seine Ehefrau habe durch eine Krebserkrankung das gemeinsame Kind verloren und sei dann selbst gestorben. Er habe sie bis zum Schluss gepflegt. Durch seine Erkrankung habe er seinen Arbeitsplatz verloren. "Ich hatte nichts mehr und war am Ende", schilderte er dem Gericht sein Schicksal. Verwandte oder Kinder habe er nicht. Caritas und Sozialhilfe würden ihm helfen.Die gesamte Ware sei im Markt verblieben, so dass kein Schaden entstand. Er habe versucht, sich zu entschuldigen, und werde so etwas nie mehr tun, versprach er.Dann verlas die Vorsitzende, Richterin Ilona Conver, den Bundeszentralregisterauszug des Angeklagten. 13 Einträge stehen bereits in seinem Sündenregister, darunter viermal Betrug, mehrere Verkehrsdelikte und auch räuberische Erpressung, für die er bereits zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden war.In dem beklauten Supermarkt ist er kein Unbekannter. Bereits eine Woche vor dem Diebstahl ließ er sich in der Metzgerei des Ladens Ware für 89 Euro einpacken, ohne sie an der Kasse zu zahlen. Ein Mitarbeiter des Ladens sagte vor Gericht, dass es das System registriere, wenn Ware von der Metzgerei nicht an der Kasse bezahlt wird. Die Metzgereifachverkäuferin hatte sich jedoch das Gesicht des Diebes gemerkt und sagte dem Verkaufsleiter, dass sie das Gesicht wiedererkennen würde.Als der Angeklagte dann eine Woche später tatsächlich wieder im Laden auftauchte, erkannte sie ihn und informierte den Chef, der ihn daraufhin bei seinem Diebstahl genau beobachtete. Der Angeklagte habe seinen vollen Wagen zum Lottostand geschoben und eine dort erhaltene Quittung auf die Ware gelegt, um den Anschein zu erwecken, es handle sich um den Rechnungsbeleg und er habe die Ware bereits bezahlt. Mit der Quittung verließ er den Laden und wurde auf dem Parkplatz vom Verkaufsleiter gestellt. Es folgten eine Anzeige und lebenslanges Hausverbot.Anklagevertreter Ilker Özalp stellte in den Raum, ob man den Dieb "in freier Wildbahn laufen lassen kann". Da der Angeklagte jedoch noch keine Diebstahl in seinem "Portfolio" stehen hat und daher nicht einschlägig vorbestraft ist, beließ es Özalp in seinem Plädoyer bei der Forderung nach einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro. Damit käme der Dieb mit einem "blauen Auge" davon. Als der Angeklagte merkte, dass er wohl von einer Gefängnisstrafe verschont bleiben würde, brachen die Tränen aus ihm heraus. Er sei dankbar für die Chance, sagte er und versprach, sie zu nutzen.Richterin Ilona Conver verminderte die Tagessatzhöhe aufgrund der klammen Kasse des 53-Jährigen. Der habe eine kriminelle Energie an den Tag gelegt und sei raffiniert vorgegangen, sagte sie. Das Urteil des Amtsgerichts ist rechtskräftig.