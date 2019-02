Die Mitgliedermarke 300 rückt näher

Von einem weiteren Mitgliederaufschwung des Obst- und Gartenbauvereins Mainroth und Umgebung berichtete Vorsitzender Dietmar Laude bei der Hauptversammlung: Durch die Aufnahme von neun Neumitgliedern hat der Verein aktuell 290 Mitglieder.

Laude erinnerte an das 125-jährige Vereinsbestehen und die Ausrichtung des Tages der offenen Gartentür für den Landkreis Lichtenfels im Jahr 2017. Als Erinnerung an die beiden Ereignisse spendete der Verein im vergangenen Jahr zwei Ruhebänke, die in Mainroth auf dem Kirchplatz neben dem neugestalteten Brunnen aufgestellt wurden.

Der neunte Pflanzenflohmarkt war ein großartiger Erfolg. Trotz des extrem trockenen Sommers waren die Apfel-, Birnen- und insbesondere die Quittenernte überaus reichlich. Somit brachte die Keltersaison ein Rekordergebnis mit insgesamt elf Kelterterminen. Der Anteil an Quitten war mit über 100 Zentnern so hoch wie noch nie.

Als besonders erfreulich wurde der Erfolg der Jugendgruppe "Wald- und Wiesenbande" beim Landeswettbewerb "Streuobstvielfalt - Beiß rein" hervorgehoben: Sie erreichte dank ihres umfangreichen Jahresprogramms, bei dem sie sich monatlich mit dem Thema auch gestalterisch beschäftigte, im Landkreis den ersten Platz und wird dafür bei der Hauptversammlung des Kreisverbandes in Bad Staffelstein ausgezeichnet.

Lob für die Leiterinnen

Dietmar Laude lobte die tolle Arbeit der beiden Leiterinnen, Tina Vonbrunn und Daniela Lege, und überreichte den beiden je eine getöpferte Vereinstasse sowie einen Gutschein. Die Jugendgruppe erhielt für eine Gemeinschaftsaktion ebenfalls einen Gutschein.

Ein besonderes Dankeschön richtete Laude an die Ortsbeauftragten und ihre Helferschar, die alljährlich die Osterkronen in Mainroth, Mainklein, Maineck und Rothwind binden und mit bunten Eiern schmücken. Neben der Patenschaft für die Obstbaumallee an der "Alten Reichsstraße", dem heutigen Radweg von Mainroth nach Mainklein, hat der Verein auch die pflegerischen Maßnahmen an der Streuobstwiese im Pfarrgarten übernommen. Der gemeinsame Ausflug mit dem Gartenbauverein Schwarzach-Schmeilsdorf führte zur Landesgartenschau in Würzburg.

Für dieses Jahr kündigte Laude den Obstbaumschnittkurs am 23. März ab 14 Uhr in Eichberg bei Thomas Ludwig an. Die Ortsbeauftragten werden sich wieder um den Schmuck von Osterkronen und Osterbrunnen kümmern und dadurch die Ortschaften verschönern. Der Pflanzenflohmarkt findet am 4. Mai ab 13 Uhr in der Gemeinschaftshalle in Mainroth statt und am 10. Mai ist der Vortrag "Der naturnahe Garten" in der Gaststätte Otmar Vonbrunn geplant (Beginn 19.30 Uhr). Ein Halbtagesausflug führt am 13. Juli in die Feulersdorfer Gemüsefarm. Mit dem Bastelabend am 25. Oktober, einem Vortrag über "Gesundheit aus dem Apfel" (25. Oktober in Rothwind, Gasthaus Vonbrunn) und weiteren Fachvorträgen im Herbst schließt das Jahresprogramm ab.

Bürgermeisterin Christine Frieß und Silvia Heib zeigten sich beeindruckt vom rührigen Vereinsgeschehen und hoben die gute Jugendarbeit hervor.

Die Ehrungen

Für ihre 15-jährige Treue zum Verein erhielten Michael Auer aus Maineck, Betty Biens aus Rothwind und Volker Schwob aus Mainklein die bronzene Ehrennadel des Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege und eine Urkunde des Kreisverbandes. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Birgit Ludwig aus Rothwind und Kurt Müller aus Mainroth mit der Ehrennadel in Silber sowie einer Ehrenurkunde des Kreisverbandes ausgezeichnet. koh