Die Mitglieder des Turnvereins Ebersdorf haben einen neuen Vorstand gewählt

Ein Wechsel ist an der Spitze des Turnvereins Ebersdorf erfolgt. Zehn Jahre führte Brigitte Keller den Verein. Zuvor war sie 15 Jahre als Zweite Vorsitzende im Einsatz. Nun schied sie bei den Neuwahlen im Rahmen der Hauptversammlung aus der Führungsriege und übergab das Zepter an den bisherigen Zweiten Vorsitzenden Patrick Vogt. Auch der langjährige Dritte Vorsitzende und Schriftführer Frank Stanzel schied aus. Sein 15-jähriges Wirken wurden mit einer Urkunde und der "TVE-Viktoria" gewürdigt.

Dritte Vorsitzende und Schriftführerin ist Nathalie Sommer, zur Schatzmeisterin wurde Kathrin Mennert gewählt, um die Mitgliederverwaltung kümmert sich Angela Rößler; Abteilungsleiter sind Gunar Leistner (Handball), Klaus Lindner (Tischtennis), Stephan Reich (Jujutsu), Christa Marr (Gesundheitssport) sowie Yvonne Bechmann (Turnen).

Dritter Bürgermeister Jürgen Heymann dankte den scheidenden Vorstandsmitgliedern, deren langjähriges Engagement von einem guten Vereinsgefüge zeuge, wie er sagte. Nachdem Klaus Lindner beim Gemeindeehrungsabend nicht anwesend sein konnte, weil er gerade um den bayerischen Seniorenmeister-Titel im Tischtennis kämpfte (den er gewann), überreichte ihm nun der Dritte Bürgermeister die goldene Medaille der Gemeinde. Lindner hat sich seit fast 60 Jahren dem Tischtennis verschrieben. In der Abteilung kann er die meisten Spieleinsätze verbuchen, er trat mehrmals bei Weltmeisterschaften an, beispielsweise 2018 in Las Vegas.

Besondere Auszeichnungen erhielten auch Brigitte Keller, Stephan Reich sowie Christa Marr und Yvonne Bechmann für ihren Einsatz im Verein. Geehrt wurden auch die Handballabteilungsleiter Gunnar und Claudia Leistner. Ehrungen für langjährige Treue gingen an folgende Mitglieder: Werner Büchner (80 Jahre), Heinz Scheler, Heinz Rychtar, Hilde Pechtold, Heinz Oppel und Jenny Lindner (65 Jahre), Herbert Leistner, Uwe Schlüter (60 Jahre), Ekkehard Gerlicher, Jutta Höpp, Heide Kirchner, Angelika Köpp, Jochen Lobenstein, Elisabeth Neuberger (50 Jahre) - sie wurde auch zum Ehrenmitglied ernannt -, Sabine Feder, Herbert Hannweber, Heike Pechtold (40 Jahre) sowie Simone Bechmann, Kathrin Grah, Klaus Neuwald und Birgit Seiler (25 Jahre).

In ihrem letzten Geschäftsbericht als Vorsitzende berichtete Brigitte Keller, dass von den derzeit 570 Mitgliedern rund 40 Prozent auf den Bereich der Kinder und Jugendlichen entfielen. "Das ist unserer sehr guten Jugendarbeit und dem ehrenamtlichen Einsatz zu verdanken", zeigte sie sich überzeugt. Derzeit stehen dem Verein laut Keller 15 ausgebildete Übungsleiter und mehr als 20 Helfer zur Verfügung. Trotzdem würden weitere Trainer und Betreuer gebraucht, gerade beim Kleinkinderturnen. Kinder müssten auf Nachbarvereine ausweichen. "Für neue Sportarten oder Sportkurse sind wir offen", betonte die Vorsitzende. Sehr gut liefen der Gesundheitssport und das Schwimmen. Weil es derzeit in der Tischtennisabteilung keine Jugendlichen gibt, sei eine Zusammenarbeit mit der Schule oder anderen Einrichtungen wünschenswert. Keller dankte allen für ihr Engagement und den Einsatz, der den Verein mit Leben erfülle. ake