Die Mitglieder des Kraftfahrerschutzvereins erlebten ereignisreiche Tage im Kaunertal

Für fünf Tage zog es den Kraftfahrerschutz-Ortsverein Kulmbach in die Tiroler Bergwelt. In Feichten im Kaunertal bezog die Reisegruppe Quartier. Schon die Ankunft in dem kleinen Ort war recht stimmungsvoll, der Kirchenwirt empfing die Gruppe musikalisch mit dem Schifferklavier. Vom ersten Augenblick an fühlten sich die Reiseteilnehmer im Hotel sowie im Bergdorf Feichten wohl.

Der KS-Ortsverein besuchte die Wallfahrtskirche in Kaltenbrunn und fuhr anschließend über die Gletscherpanoramastraße zum Kaunertaler-Gletscher.

Fantastische Ausblicke auf die herrliche Tiroler Bergwelt wurden der Reisegruppe geboten, auch wenn es so manchem etwas mulmig wurde auf den engen Straßen und den Serpentinen. Vorbei am Gepatschstausee führte die Tour von den Almwiesen bis zum ewigen Eis auf 2750 Meter. Tag 3 brachte einen Ausflug ins Ötztal sowie einen Aufenthalt in Imst, mit Stadtbummel. Auf dem Rückweg besuchte man noch eine Speckfabrik in Landeck, wo viel probiert und gekauft wurde. Zünftig ging es am Abend im Hotel zu, als einige der Reiseteilnehmer als lustige Musikanten auftraten.

Am vierten Tag ging die Reise über den Reschenpaß zum Reschensee mit dem versunkenen Ort, von dem nur der Kirchturm als Wahrzeichen zu sehen ist, und weiter in den Vinschgau in Südtirol. Ziel war hier der malerische Ort Glurns, die kleinste Stadt Italiens.

Mit all den vielen Eindrücken ging es am letzten Tag Richtung Heimat. Gerhard Hahn