Die Mitfahrbank in Theisenort steht

In Theisenort konnte jetzt die neue Mitfahrbank, kurz MiFaBa, eingeweiht werden. Bürgermeister Bernd Rebhan freute sich über den Sponsor "MR-Versicherungsmakler", der durch Geschäftsführer Michael Rosenberger repräsentiert wurde und dies ermöglicht hatte. Für diese Idee der Personenbeförderung sucht Rebhan noch zahlreiche Nachahmer. Beim Anblick der fröhlich bunten blau-grün-roten Bank im Wert von rund 1000 Euro meinte er erleichtert: "Die Benk steht groud."

Der Untergrund sei es gewesen, der sich beim Aufstellen als etwas störrisch erwiesen habe. Sie befindet sich am Theisenorter Ortsausgang gegenüber des Fußballplatzes und direkt an der Staatsstraße 2200. Richtungstechnisch kann man am Hinweisschild als Zielort bislang nur Küps oder Kronach auswählen. "Wir brauchen ja auch immer eine Gegenbank", begründete es Bernd Rebhan. Auf die weiße Fläche, die eigentlich signalisieren soll: "Ich ruhe mich nur aus", hatte ein Scherzkeks "Coburg" gepinselt. "Mit Spiritus krieg mer des widde weg", war die Reaktion des Bürgermeisters, der allerdings nicht ausschließen wollte, dass diese Option nicht irgendwann möglich wäre. In Küps stehe übrigens die Gegenbank in der Lessingstraße. ml