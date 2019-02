Die Mission findet ihren Weg

Es ist ein Sinnbild für kirchlichen Aufbruch. Mit einem Schwung Weihwasser segnet Erzbischof Ludwig Schick den marmornen Grundstein der neuen Kathedrale von Jowai. Einige Hundert Gläubige sind auf dem Platz versammelt, wo der Dom gebaut werden soll. Stellvertretend für Tausende, die seit der Gründung der jungen Diözese im Jahr 2006 Katholiken geworden sind. In Jowai findet wie in allen Bistümern Nordostindiens Mission im Rekordtempo statt. Für Bischof Victor Lyngdoh und seine 20 Diözesanpriester ist es unmöglich, alle 100 000 Gläubigen in den Städten und weit verteilten Bergdörfern pastoral zu versorgen. Doch Mission und Seelsorge finden trotzdem ihren Weg.

Zur Vorbereitung des Monats der Weltmission im Oktober hat Erzbischof Ludwig Schick die diesjährige Fokusregion Nordostindien besucht. Gemeinsam mit einer Delegation des päpstlichen Missionswerks "missio" um Präsident Monsignore Wolfgang Huber bereiste der Bamberger Oberhirte die Diözesen Guwahati im Bundesstaat Assam sowie Shillong und Jowai im Bundesstaat Meghalaya, um Eindrücke vom christlichen Leben vor Ort zu sammeln.

Eine Hütte in einem indigenen Dorf im Hochland, ein paar rumpelige Fahrtstunden von Jowai entfernt. Die Bibel in Stammessprache der Khasi liegt zwischen zwei Kerzen auf einem Tischchen in der Raummitte. Von der Wand blickt eine blaue Maria auf neun Mädchen, Jungen und Erwachsene. Die 17-jährige Anisha liest das Evangelium in ein Mikrofon. Per Lautsprecher hört ein Dutzend Menschen im kleinen Garten vor der blauen Hütte mit. Am Schluss der Bibel- und Gebetsstunde berichten alle Anwesenden aus ihrem Christenleben. Vom Nachbarn, der sich taufen lässt, der Witwe, die zu trösten war, und davon, welche Krankenbesuche kommende Woche anstehen.

Anleitung für Laien

Die "Kleinen Christlichen Gemeinschaften" sind eine feste Instanz und nehmen im kirchlichen Leben Nordostindiens eine tragende Rolle ein. Angeleitet von Priestern der Diözese, werden engagierte Laien ausgebildet, um Führungsaufgaben innerhalb ihrer Pfarrgemeinde zu übernehmen und die Katechese zu leiten. Sie organisieren das Dorfleben mit, kämpfen gegen Alkoholismus und Drogenkonsum oder säubern die Umgebung von Plastikmüll. "Diese Gemeinschaften halten das christliche Leben in den Familien und Nachbarschaften lebendig, indem sie liturgische, katechetische und soziale Aufgaben übernehmen", lobte Erzbischof Schick. "Wir in Deutschland können viel von ihnen lernen für eine lebendige, von allen getragene Kirche", sagte er im Hinblick auf die Feierlichkeiten zum Weltmissionssonntag, die 2019 in Bamberg stattfinden.

Unter den rund 46 Millionen Einwohnern Nordostindiens leben etwa 7,8 Millionen Christen. Den Weg dorthin begründete eine starke missionarischen Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts insbesondere bei der indigenen Bevölkerung. Einer der prägenden Missionare in der Region war der Salvatorianerpater Otto Hopfenmüller (1844-1890), der vor seiner Missionarszeit lange in Bamberger Gemeinden gewirkt hat. Er verkündete dem Volk der Khasi das Evangelium in ihrer Sprache, nachdem er diese innerhalb weniger Monate erlernt und grundlegende christliche Texte übersetzt hatte. Nach seinem Tod 1890 wurde er in Shillong bestattet, wo eine Büste und Gedenktafel vor der Kathedrale an ihn erinnern.

Das explosionsartige Wachstum der Christenheit in Nordostindien ist ein Erbe der ersten Missionare. Doch es hängt auch mit dem allgemeinen Bevölkerungswachstum zusammen. Unter immer mehr Menschen und viel zu wenig Nachhaltigkeit ächzt die Natur. Die Regenwälder im Bundesstaat Meghalaya sind bedroht durch kommerzielle Abholzung, illegalen Kohlebergbau und Umweltzerstörung durch den motorisierten Verkehr.

Franziskaner vor Ort

Ein Projekt, das dem Erhalt der Natur und der Aufklärung der Menschen zu ihrem Schutz gewidmet ist, besuchte die deutsche Delegation in Orlong Hada. In dem Waldgebiet nahe Guwahati hat die Kongregation der Brüder vom Hl. Franz von Assisi mithilfe von "missio" München ein öko-spirituelles Zentrum eingerichtet. Hier bemühen sich die Franziskaner, den Menschen in der Umgebung alternative Einkommensquellen zu verschaffen. Schulungen in nachhaltiger Landwirtschaft oder den Anbau von Pflanzen, die wenig Ressourcen verbrauchen, sollen die Natur entlasten. "missio"-Präsident Monsignore Wolfgang Huber betonte bei dem Besuch: "Wir müssen auf ein gutes Gleichgewicht achten: wirtschaftliche Entwicklung ist überlebensnotwendig, damit die Menschen ein Auskommen haben und ihre Familien ernähren können. Aber das darf aber nicht zulasten der Umwelt gehen, da sonst die Lebensbedingungen für die Menschen immer schwieriger werden."

Erzbischof Ludwig Schick lobte die Arbeit der Missionsbrüder des heiligen Franziskus, deren einzige Niederlassung in Deutschland sich im Bamberger Stadtteil Bug befindet. "Im Geiste des heiligen Franziskus von Assisi leitet dieses Zentrum seine Besucher an zu einem verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung", sagte Schick. Die Missionsbrüder leisteten einen wichtigen Dienst an der Bevölkerung Nordostindiens, "in einem oft lauten und sehr hektischen Leben, das auch zu unüberlegtem Konsumismus und Umweltschädigung führt".