Die Metall-Gewerkschafter bringen es zusammen auf 17 620 Jahre

Die Industriegewerkschaft (IG) Metall, Geschäftsstelle Bamberg, ehrte bei ihrer Jubilarfeier langjährige, treue Mitglieder und bedankte sich für die jahrzehntelange Treue zur Gewerkschaft.

450 Gewerkschaftsmitglieder wurden eingeladen, um sie im festlichen Rahmen in Bamberg für 25-, 40-, 50-, 60-, und sage und schreibe 70 Jahre Mitgliedschaft zu ehren. Darunter waren auch Jubilare aus dem Landkreis Haßberge, vor allem aus dem Raum Ebern, wie in einer Mitteilung der IG Metall steht.

Matthias Gebhardt, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Bamberg, dankte den zu ehrenden Mitgliedern für 17 620 Jahre Mitgliedschaft.

Als Repräsentant für die Stadt Bamberg nahm der Dritte Bürgermeister Wolfgang Metzner in Vertretung von Oberbürgermeister Andreas Starke am Festakt teil, und für den Deutschen Gewerkschaftsbund überbrachte Regionsgeschäftsführer Matthias Eckardt Grußworte.

Im weiteren Programm führte der Zweite Bevollmächtigte der IG Metall, Geschäftsstelle Bam-berg, Martin Feder, in einem anschaulichen Streifzug durch die Eintrittsjahre der Jubilare, der sich von den Proteststreiks gegen Nahrungsmittelknappheit in Bayern, Baden Württemberg und Niedersachsen im Jahre 1948 bis zur Verkürzung der Arbeitszeit auf damals 36 Stunden in der Metall- und Elektroindustrie 1993 erstreckte.

Mittlerweile etabliert hat sich das Couchgespräch, bei dem Günther Heusinger und Werner Freibott, welche auf 40 Jahre IG-Metall-Mitgliedschaft zurückblicken können, von ihrer Anfangszeit im Berufsleben und den gewerkschaftlichen Entwicklungen aus ihrer Sicht berichteten.

Alle Jubilarinnen und Jubilare erhielten als Dank und Anerkennung eine Urkunde, eine Anstecknadel sowie ein Präsent. red