Bamberg 19.11.2018

Qualifizierung

Die Messe der beruflichen Weiterbildung bietet Zukunftschancen

Am Donnerstag, 29. November, findet von 14 bis 18 Uhr in diesem Jahr erstmalig die Messe "Weiter durch Bildung" in der Agentur für Arbeit Bamberg, Mannlehenweg 27, statt. Dazu willkommen sind alle Per...