Die Melodien des unvergesslichen Dave Brubeck

Die Reihe "Jazz mal anders" hat in der Kreisstadt und im Landkreis Haßberge viele Liebhaber gefunden. Die Musiker um den Pianisten Bernhard Pichl stehen immer für anspruchsvolle und niveauvolle Konzerte. Kein Wunder, gilt Pichl nicht nur in der Szene bei vielen Musikerkollegen als gute Wahl. Er ist auch noch seit 1999 Dozent für Jazzpiano, Jazzgeschichte und Ensemble an der Hochschule für Musik in Nürnberg und war in gleicher Funktion auch an der Hochschule für Musik in Würzburg tätig.

Diesmal ist der Abend als "Tribute to Dave Brubeck" gedacht. Und dabei ist der Saxophonist Markus Harm zu Gast, um die unvergesslichen Klassiker zu spielen.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 31. März, um 19 Uhr in der alten Rathaushalle in Haßfurt.

Der Hit "Take Five" wurde weltweit zum Inbegriff des Jazz. Stücke wie "Blue Rondo a la Turk", "In your own sweet way" et cetera machten Dave Brubeck und sein Quartett weltberühmt. Das Dave-Brubeck-Quartett zählt zu den langlebigsten und erfolgreichsten Formationen des Jazz. Es verband swingenden Jazz mit europäischer Konzertmusik als auch außereuropäischer Musik und erschloss sich damit ein großes Publikum.

Grund genug, Dave Brubeck und seinem Quartett einen Abend zu widmen. Auf dem Programm stehen die Hits von Brubeck & Co sowie Raritäten des Bandleaders.

Als Gast des Abends wird der Saxophonist Markus Harm zu hören sein. Er zählt zu den Top-Saxophonisten Deutschlands und ergänzt das Trio Bernhard Pichl (Piano), Rudi Engel (Bass) und Florian Kettler (Drums).

Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt in der Bahnhofstraße 2, Telefonnummer 09521/688228. red