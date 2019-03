Die Meinung von über 4000 Senioren im Landkreis ist gefragt

Im Auftrag des Landkreises Kronach führt das Modus-Institut für Wirtschafts- und Sozialforschung GmbH aus Bamberg zurzeit eine Befragung von Einwohnern ab 65 Jahren im Landkreis Kronach durch. Landrat Klaus Löffler bittet die mehr als 4000 zufällig ausgewählten Senioren um Beantwortung des Fragebogens, den sie vor wenigen Tagen per Post erhalten haben und noch bis 8. April zurücksenden können. Nach einem arbeitsreichen Leben sei es außerordentlich wichtig, sich in einem guten Umfeld wohlzufühlen. "Deshalb" - so der Landrat im Anschreiben - "möchten wir gerne von Ihnen wissen, wie wohl Sie sich an Ihrem Wohnort fühlen und welche Möglichkeiten es gibt, Ihr tägliches Leben und Ihr Lebensumfeld noch altersgerechter und attraktiver zu gestalten".

Die Ergebnisse der Befragung fließen in das Seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises Kronach ein, dessen Erstellung der Kreistag auf Initiative von Landrat Löffler beschlossen hat.

Für Rückfragen zum Ausfüllen des zugesandten Fragebogens stehen das Modus-Institut unter der Telefonnummer 0951/ 26772 oder auch das Landratsamt Kronach unter der Telefonnummer 09261/6263-0 zur Verfügung. red