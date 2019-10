Die Maus zu Gast in der Kinderklinik

Frag doch mal die Maus: Was passiert eigentlich, wenn man ins Krankenhaus kommt? Wie schaffen es die Ärzte, dass man wieder gesund wird? Diese und viele weitere Fragen werden am Donnerstag, 3. Oktober, beantwortet. Denn an diesem Tag folgt die Kinderklinik im Klinikum Bamberg dem Aufruf der Maus und öffnet von 11 bis 16 Uhr ihre Türen für alle Interessierten, Neugierigen und Maus-Fans.

Gezeigt wird zum Beispiel, wie bei einem Armbruch ein Gips angelegt wird oder wie ein schmerzender Bauch untersucht wird. Verletzte Kuscheltiere werden in der Teddyklinik verarztet. Und vielleicht schaut ja sogar auch mal die Maus in der Kinderklinik vorbei. Der Eintritt ist frei. red