Die Maurer laden zum Faschingstanz ein

Am Samstag, 23. Februar, veranstaltet die Maurer- und Bauhandwerkerzunft Stegaurach ihren traditionellen Faschingstanz im Saal des Landgasthofes Windfelder am See. Beginn ist um 20 Uhr. Für beschwingte Tanz- und Stimmungsmusik sorgt das bekannte "Remy-Duo". In den Tanzpausen sind die Männerballette der FFW Stegaurach und des St.-Josefs-Vereins aus Mühlendorf mit ihren grazilen Bewegungen im Tanz sowie ihren humorgeladenen Sketchen im Einsatz, so dass auch hier laut Veranstalter die kurzweilige Unterhaltung garantiert ist. red