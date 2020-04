Die Marter, die schon drei Mal umgezogen ist

Der Standort einer Marter war in den 1940er Jahren in einer Ackerspitze an der heutigen Staatsstraße 2200 und der Straße der Niederbronner Schwestern. Das Flurstück hieß"grüner Marteracker."

Als auf diesem Acker das Schwesternwohnheim entstand, versetzte man das Denkmal etwa 100 Meter südlich, auf Höhe des ehemaligen Entbindungshauses. Hier stand es am Gehweg an einer Mauer. Jahre später musste die Marter wegen Baumaßnahmen wieder ihren Standort wechseln.

Diesmal platzierte man sie auf einen Grünstreifen zwischen den Krankenhauseinfahrten in der Hoffnung, hier einen dauerhaften Standort gefunden zu haben. Hier stand sie bis 1991.

Mit dem aufwendigen Umbau zur heutigen Frankenwald-Klinik war jedoch eine weitere Versetzung fällig. Um Schäden zu vermeiden, wurde die Marter acht Jahre beim Steinmetzbetrieb Gehring in Kronach eingelagert. Es dauerte bis Dezember 1999, bis schließlich die Wiederaufstellung unter freundlicher Mithilfe der Krankenhausverwaltung erfolgen konnte. Heute steht die Marter zwischen stattlichen Bäumen, umgeben von Ruhebänken, links der Auffahrt zum Haupteingang.

Die Marter ist eine Stiftung von "Georg Wich senj. von Dörfles 1883". So steht es am Sockel. Um das marianische Porzellanbild im Aufsatz ließ er die Schrift einmeißeln: "Unsere Liebe Frau von der immerwährenden Hilfe". Die Marter schuf der Friesener Bildhauer Matthäus Burger.

Der Anlass für die Stiftung geht auf ein Gelöbnis eines Bauern aus Dörfles zurück. Georg Wich war im Winter des Jahres 1879 von einer sehr schweren Krankheit befallen, so dass man an seinem "Aufkommen" zweifelte. Er gelobte, im Falle seiner Genesung vor seinem Hause in Dörfles eine Kapelle erbauen zu lassen zu Ehren des Hl. Josef.

Wich ließ die Kapelle erbauen und zudem noch diese Marter anfertigen. Anhand des Flurnamens darf man davon ausgehen, dass an gleicher Stelle bereits eine viel ältere Marter stand. In den von J. Schlund zusammengestellten Urkundenauszügen findet sich dazu ein Eintrag von 1384: "bei der grünen Marter am Dorfleser Weg gelegen". Das ist der bislang älteste Nachweis einer Marter in Kronach.