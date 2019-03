Die maroden Keller in Prügel werden aus Sicherheitsgründen verfüllt

Die maroden Keller im Ortsteil Prügel müssen aus Sicherheitsgründen verfüllt werden. Die Firma Knappe aus Bamberg wurde in nichtöffentlicher Sitzung damit beauftragt, die Bohrarbeiten auszuführen. Kostenpunkt: 13 440 Euro. Die Verfüllung der Keller übernimmt die Cemex Deutschland AG mit Sitz in Nürnberg zum Preis von 78 000 Euro.

Der Mobilfunkmast auf dem Altenkunstadter Hochhaus in der Woffendorfer Straße soll durch einen auf dem Külmitzberg ersetzt werden. Der Bürgermeister teilte mit, dass die Deutsche Funkturm GmbH, eine Tochtergesellschaft der Telekom, einen Stromanschluss für den neuen Standort beantragt habe. "Es schaut gut aus mit dem Abbau des Hochhausmastes noch in diesem Jahr", frohlockte Hümmer.

Auf Anregung von Walter Limmer von der Jungen Wähler-Union (JWU) wurde einstimmig beschlossen, ein Verkehrskonzept in die Planungen für die Sanierung der Grundschule mitaufzunehmen. Dadurch sollen noch sicherere An- und Abfahrten mit dem Schulbus ermöglicht werden. Hümmer betonte, dass bereits jetzt die Sicherheit der Schüler gewährleistet sei.

Der Austritt vom Gemeinderat Jan Riedel aus der FBO-Fraktion machte eine Neubesetzung des Rechnungsprüfungsausschusses nötig. Hans-Werner Schuster (CSU) wurde zum Nachfolger Riedels gewählt, der bislang stellvertretender Ausschussvorsitzender gewesen war.

Der Gemeinderat bestätigte Andreas Fugmann als Kommandanten der Feuerwehr Maineck und Sebastian Fugmann als seinen Stellvertreter. Außerdem wurden Andreas Schreck als Kommandant der Feuerwehr Burkheim und Sebastian Knauer als sein Stellvertreter bestätigt.

Zu Beginn der Sitzung hatten sich die Mitglieder des Gremiums in stillem Gedenken an Konrad Wickles von ihren Sitzen erhoben. Der am 1. März Verstorbene war von 1969 bis 1973 Gemeinderat der ehemals selbstständigen Gemeinde Maineck. Zudem unterrichtete er von 1964 bis 1974 an der ehemaligen Mainecker Grundschule und bis 1977 an der Altenkunstadter Grundschule. stö