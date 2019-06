Die Marienkapelle steht seit 160 Jahren

Seit 160 Jahren steht sie auf einer Anhöhe bei Kaider, nun wurde dieses Jubiläum gefeiert. Die Rede ist von der katholischen Ortskapelle Sankt Maria mit ihrem neugotischen Altärchen. Zunächst feierte man dort einen Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Hans Hübner. Umrahmt wurde die Feier von der Frauendorfer Bläsergruppe sowie vom Gesangverein Schwabthal-Frauendorf und vom Singkreis Cäcilia Banzgau. Anschließend feierten alle in gemütlicher Runde weiter.

Im Rahmen der Feierstunde ging der Frauendorfer Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hans Rudyk auf die Geschichte ein. Schriftlichen Quellen zufolge, befand sich an dieser Stelle bereits vor dem Bau der Kapelle ein kleines Bethaus, das wegen Baufälligkeit eingelegt werden musste. "Im Juni 1859 erfolgte vom Landgericht Lichtenfels die Erlaubnis für den Neubau, und sogleich wurde mit den Bauarbeiten begonnen", sagte Rudyk. Für den Innenraum errichtete man einen neugotischen Altaraufbau mit der Nachstellung der Felsengrotte von Lourdes zu Ehren der dort verehrten Gottesmutter. Am 11. Februar 1858 soll der 14-jährigen Bernadette Soubirous an der Grotte von Massabielle beim Fluss Gave de Pau wiederholt die Muttergottes erschienen sein.

"Ein Flügelaltar in der Marienkapelle erinnert an die gefallenen Bürger von Kaider der Weltkriege", fügte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende an. Früher wie auch noch heute finden Maiandachten in der Kapelle statt. Hierfür dankte Rudyk Josef Hetzel, der ebenso wie zuvor schon sein Vater die Maiandachten als Vorbeter gestaltete.

Um die Pflege und den Blumenschmuck in der Kapelle kümmert sich Familie Schnappauf. Dank sagte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende an die fleißigen Helfer, die beim Putzen der Marienkapelle und beim Mähen der Wiese helfen.

"Die Marienkapelle ist in der Bayerischen Denkmalliste aufgeführt - und im Jahre 2016 war unsere Marienkapelle Filmkulisse für den ARD-Film Katharina Luther", ergänzte Hans Rudyk voller Stolz.