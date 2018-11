Die Marienkapelle in Ludwigsstadt öffnet ihre Türen für den Adventsbasar

"Jeder kann etwas tun, damit die Welt etwas besser wird!", appelliert die Marienkapelle-Arbeitsgemeinschaft, die wieder einen Adventsbasar für Menschen in Not in der Marienkapelle im Herzen Ludwigsstadts veranstaltet.

Advent heißt "ankommen": Ankommen im Leben, in der Gesellschaft, und auch ankommen in einem Land. Die Arbeitsgemeinschaft setzt sich dafür ein, dass Menschen ankommen in einem Leben in Würde: Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die nicht im reichen Europa aufwachsen und für die es ohne Hilfe keine Hoffnung gibt auf eine gute Zukunft.

Mit dem Erlös aus dem Adventsbasar soll eben diesen Menschen geholfen werden. Weihnachtlich dekoriert, kann sich das Angebot des Adventsbasars, das für jeden etwas bereit hält, sehen lassen. Neu in diesem Jahr ist "Dein Adventsabend", eine hübsche winterliche Tüte mit einem überraschenden Inhalt, unter anderem mit leckeren Plätzchen - zum Verschenken oder für einen selbst und "für den guten Zweck. Dekorationen für Haus und Heim für die Winterzeit und so einige Schnäppchen die Freude bereiten, werden im Gebäude zu den Öffnungszeiten angeboten.

Damit die richtige adventliche Stimmung aufkommt, sind alle Gäste auch zum Singen und zur Musik eingeladen, die jeweils am Mittwoch, 5. und 12. Dezember, in der Marienkapelle erklingen soll. Öffnungszeiten im Advent in der Marienkapelle: Sonntag, 2. Dezember, von 15 bis 18 Uhr: Adventsnachmittag mit Tee und Plätzchen, Adventsbasar; Mittwoch, 5. Dezember von 17 bis 20 Uhr: Adventsbasar, ab 18 Uhr: Reinhard Ziener mit Musik, Gesang und Geschichten; Samstag, 8. Dezember von 15 bis 18 Uhr: Adventsbasar und "Opa-Nachmittag" in der Stube; Sonntag, 9. Dezember, von 15 bis 18 Uhr: Adventsbasar, Teestunde beim Brennen der zweiten Kerze; Mittwoch, 12. Dezember von 17 bis 20 Uhr: Adventsbasar, ab 19 Uhr: Stubenmusik wie früher in der Stube, mit Zither (M. Lindenberger), Hackbrett (M. Schwarzmeier), Gitarre (R. Ziener); Samstag, 15. Dezember Der kleine Weihnachtsmarkt in der Marienkapelle, geöffnet von 13 bis 19 Uhr. hs