Die Malergasse wird hergerichtet

Nur kurz nach dem Beginn der Bauarbeiten in der Malergasse ist die marode Asphaltschicht verschwunden. Das Gässchen, das die Hennebergstraße mit der Bauerngasse für Fußgänger verbindet, ist ein Teilstück der umfangreichen Sanierungsarbeiten an Straßen und Gehwegen in der Altstadt. Dabei handelt es sich ausschließlich um Verschönerungsarbeiten, damit sich die Stadt beim Jubiläum "1250 Jahre Münnerstadt" im nächsten Jahr ordentlich präsentieren kann. Ein Stadtbodenkonzept und ein kompletter Ausbau der Hauptstraße mit Marktplatz wird es frühestens in ein paar Jahren geben. tm