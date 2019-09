Die "Mainfranken" erreicht die Schleuse Limbach

Die "Mainfranken" unterwegs in "Mainfranken", hier bei der Einfahrt in die Schleuse in Limbach. Mainfranken ist schon ein tolles Fleckchen in Deutschland. Politisch korrekt ist es allerdings nicht, wenn man den Kreis Haßberge als Teil Mainfrankens bezeichnet, auch wenn durch den Landkreis der Main fließt und hier eindeutig Franken leben. Was ist politisch korrekt: Unterfranken ist in drei Regionen eingeteilt. Das beginnt im Westen mit dem Raum Aschaffenburg, setzt sich in der Mitte mit dem Gebiet um Würzburg fort, das als "Mainfranken" bezeichnet wird, und endet im Osten mit der Region Main-Rhön. Sie umfasst die vier Landkreise Schweinfurt, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen sowie die Stadt Schweinfurt. Wie auch immer: Der Besatzung der "Mainfranken" dürfte es egal sein, ob sie gerade durch Mainfranken oder durch die Region Main-Rhön tuckert. Der Main und Franken sind da wie dort. Text: Klaus Schmitt/Foto: Ralf Naumann