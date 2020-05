Die Männer mit dem grünen Daumen

Auch in diesem Jahr haben wieder Verschönerungsarbeiten in der Jurastadt begonnen, die für das Erscheinungsbild sehr wichtig sind. Seit ein paar Tagen ist der ehrenamtliche Gärtnertrupp von Senioren wieder im Einsatz.

Die älteren Herren sorgen dafür, dass die Grünanlagen und Pflanzen in einen gepflegten Zustand versetzt werden, so dass ein positives Gesamtbild der Jurastadt entsteht.

Mit viel Liebe zum Detail

Da werden Blumen gegossen, Unkraut wird gejätet und die verwelkten Blüten und Blätter von Blumen werden abgezupft. Zudem widmen sich die Senioren den Hecken sowie Bäumen und Sträuchern, die sie liebevoll mit Schere und Säge in Form bringen.

Wegen der Trockenheit im Frühjahr ist natürlich das Gießen sehr wichtig. Dazu wird der kleine Unimog der Stadt verwendet, auf dem ein Wassertank installiert ist.

Seit rund 15 Jahren sind in Weismain engagierte Leute im Einsatz, die eine wichtige Arbeit verrichten: Drei- bis viermal sind sie in der Woche jeweils zwei Stunden unterwegs, um die öffentlichen Anlagen in der Stadt zu pflegen.

Dank des Bürgermeisters

Dies freut natürlich auch Bürgermeister Michael Zapf, der den ehrenamtlichen Stadtgärtnern für ihren Einsatz dankte. Sein Dank richtete sich dabei auch an alle, die für ihre Ortschaften und in den jeweiligen Vereinen dafür sorgen, dass ein schmuckes Ortsbild erreicht wird.

Wer möchte mithelfen?

Für die Stadt seien die Arbeiten, die im Ehrenamt stattfinden und sonst wohl kaum zu finanzieren wären, eine wesentliche Hilfe, sagte der Bürgermeister. Gerne könnten sich weitere Bürger melden, die solche Arbeiten ausführen möchten, um die bestehende Truppe zu unterstützen. Weitere Informationen dazu gibt es im Weismainer Rathaus unter der Telefonnummer 09575/922032. Roland Dietz