Die Mädchenkantorei im Land der Elche

Schweden ist ein großes Land. Diese Erfahrung machten die Sängerinnen der Mädchenkantorei am Bamberger Dom kürzlich, als sie sich zu einer achttägigen Konzertreise nach Norden aufmachten. Nach vielen Stunden Autobahn und Nachtfahrt über die Ostsee kamen die 50 Sängerinnen schließlich am frühen Morgen im südschwedischen Lund an, der ersten Station der Reise. Der imposante Dom, die schnuckelige Altstadt und vor allem das traumhafte Wetter entschädigte für die vorausgegangenen Strapazen. Die St.-Thomas-Gemeinde hatte die Bambergerinnen zur Mitgestaltung der Abendmesse und zum Konzert in ihre Kirche gebeten.Vadstena, die nächste Reiseetappe, liegt am riesigen Vätternsee und ist eine Gründung der heiligen Birgitta von Schweden. Im Birgitten-Kloster fand der Bamberger Chor herzliche Aufnahme und ideale Bedingungen für Chorproben und Erholung. Das idyllische Ambiente am riesigen Vätternsee ließ Nils Holgersson und Pippi Langstrumpf lebendig werden.Von hier aus ging es in die Großstadt Stockholm, wo die Mädchenkantorei wieder ein Pflichtprogramm zu absolvieren hatte. Konzert in der Kathedrale, Proben vor Ort und der gemeinsam mit dem dortigen Jugendchor gestaltete Sonntagsgottesdienst, all das war zwar anstrengend, aber auch interessant und spannend. Schließlich ist das hohe Niveau schwedischer Vokalmusik auch bei uns bekannt. Rasch wuchs eine kleine Freundschaft zwischen den Chören aus Stockholm und Bamberg , so dass der Gegenbesuch in Bamberg für 2019 bereits fest im Kalender steht. Die Rückreise erforderte wiederum Geduld und Sitzfleisch. Schweden ist eben ein großes Land - und ein schönes.