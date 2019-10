Am Mittwoch, 23. Oktober, referiert Rainer Zeh über "Die Madonnenräuberbande". Im Jahre 1962 entwendete die Madonnenräuberbande die "Madonna im Rosenkranz" aus der Wallfahrtskirche Maria im Weingarten bei Volkach. Henri Nannen, der Chefredakteur des Stern, kaufte das Kunstwerk in einer spektakulären Aktion für 100 000 DM von den Dieben zurück. Bei ihren Aktionen war die Bande auch in Scheßlitz aktiv. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr in der Mittelschule Scheßlitz. Der Eintritt ist frei. red