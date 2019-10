"Novecento - Die Legende vom Ozeanpianisten", so heißt das Stück der Kammertheatertage, die in diesem Jahr zum zweiten Mal in Kronach stattfinden. Darin wird die Geschichte eines außergewöhnlich begabten Pianisten erzählt, der Tag für Tag an Bord eines Ozeanriesen Musik macht und dies Schiff auch nie verlässt. Gleichzeitig ist es die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft und eine poetische Erzählung über die Macht der Fantasie.

Die Regie bei diesem großen Einpersonenstück führt Stefan Haufe, künstlerischer Leiter der Rosenberg Festspiele, und auf der Bühne steht Tom Ohnerast, seit 2017 Ensemblemitglied der Festspiele und in diesem Sommer ein großartiger Sosias in Kleists Amphitryon.

In dieser Woche fiel der Startschuss für die Proben vor Ort, doch selbstverständlich hat die Arbeit am Stück längst begonnen. Tom Ohnerast beschäftigt sich bereits seit Wochen intensiv mit dem Textbuch und kann es kaum erwarten, mit Haufe endlich in Kronach selbst loszulegen. Überhaupt geht für Tom Ohnerast mit "Novecento" ein absoluter Traum in Erfüllung. Denn ein Soloabend, das ist einfach eine ganz besondere Herausforderung für jeden Schauspieler. Alleine auf der Bühne, ohne das "Rettungsnetz" der Kollegen, kommt es sozusagen in jeder Sekunde darauf an, das Publikum mitzunehmen, ja, zu fesseln.

Das gelingt mit "Novecento" ganz sicherlich. Denn es ist nicht nur ein sehr häufig gespieltes Theaterstück, sondern wurde auch erfolgreich verfilmt, für Tom Ohnerast, der den Film zu Schulzeiten mindestens schon zweimal gesehen hat, aber kein Hinderungsgrund, für sich eine ganz eigene plastische Figur zu erschaffen. Und Ohnerast ist absolut fasziniert von dieser Figur, der es gelingt, mit Hilfe ihrer Musik an Orte zu reisen, die sie in Wirklichkeit nie gesehen hat und auch nie sehen wird.

Dabei gibt es für das Publikum Momente zum Lachen und zum Weinen. In jedem Falle entführt das Stück seine Zuschauer aus dem Alltag in eine zauberhafte Welt der Fantasie, und das - so Ohnerast mit einem Augenzwinkern - ohne das Klima mit einer Schiffs- oder Flugreise zu belasten, Theater quasi als CO2 -neutrales Reisevehikel. Die Kronacher dürfen gespannt sein.

Karten für die acht öffentlichen Aufführungen der Kammertheatertage 2019 gibt es in der Tourist-Information Kronach, und Premiere ist am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in der Alten Markthalle des Historischen Rathauses. red