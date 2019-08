Die "Maala" machen mit

Zahlreiche Gläubige aus dem Kreis Kronach machen sich Jahr für Jahr zur Verehrung der Gottesmutter Maria auf den Weg zum traditionellen und ältesten fränkischen Wallfahrtsort nach Marienweiher. Dabei dürfte so manchem nicht bekannt sein, dass es Überlegungen gab, die Klosteranlage vor neun Jahren von der Immobilienverwaltung des Freistaates Bayern für einen Euro zu verkaufen. Doch die scharfe Kritik des gebürtigen Kulmbachers Wolfgang Protzner, der sogar wegen seiner deutlich-derben Wortwahl vom Finanzministerium eine Strafanzeige erhielt, und Machtworte des damals zuständigen Ministers bewirkten eine Rückbesinnung auf die freistaatliche Kultursorge.

Als sich die Wogen geglättet und die Verkaufsabsichten des Freistaates in Sachen Marienweiher keine Perspektive hatten, kam dem Kabarettisten Philipp Simon Goletz, der als Frankensima bestens bekannt ist, der Gedanke, ein Benefizfestival ins Leben zu rufen, um damit den Förderverein "Freunde der Wallfahrtsbasilika Marienweiher" zu unterstützen.

So findet nun heuer bereits zum zehnten Mal in Folge am Kirchenfest Mariä Himmelfahrt, 15. August, ab 18 Uhr, das Freiluft-Klosterspitzen-Festival am hinteren Parkplatz der Basilika statt. Auch diesmal ist es Philipp Simon Goletz gelungen, ein unterhaltsames Programm zusammenzustellen, das wieder eine bunte Mischung aus Mundart, Kabarett, Lyrik und Volksmusik sein wird.

Aus Kronacher Sicht sind erstmals mehrere Personen mit von der Partie. Da sind zum einen die weit über die Region hinaus bekannten und beliebten "Kronicher Maala" vom Brauchtumsverein Alt-Kronach. Hinzu kommt das Ensemble der "Bochbicher Gaudi Musik" aus Buchbach mit ihrem Startrompeter Michael Ruß. Ihr Motto: "Musik mit Spaßgarantie".

Bestens bekannt ist der Frankensima mit Sonja und Wulli. Nun ist es ihm gelungen, beide ins Kulmbacher Land zu holen. Sonja Tonn und Thomas Wullschläger aus Erlangen sind Vollblutmusiker, die mit Witz, Charme und einer mitreißenden Energie für eine lange nachwirkende Unterhaltung sorgen. Hinzu kommt mit Alexander "Sandy" Wolfrum Mister Feelsaitung aus Bayreuth, dem Humor ebenso wie Bissigkeit und Einfühlungsvermögen von den Medien bestätigt wird.

Wie schon im vergangenen Jahr werden die Mitglieder der "Helmetzer Gschichtlawerkstoatt" mit kuriosen Ereignissen, die das Leben schreibt, aufwarten. Zum festen Bestandteil der Klosterspitzen ist der Bürgermeisterchor des Landkreises Kulmbach schon geworden. Schließlich wird der Frankensima das Programm nicht nur moderieren, sondern auch selbst Beiträge beisteuern.

Bei einer Vorbesprechung, bei der unter anderem auch der ehemalige Nordhalbener Bürgermeister und jetzige Pilgerbüroleiter Josef Daum mit von der Partie war, sprachen die Anwesenden von einer tollen Erfolgsgeschichte, die mittlerweile zu einer Institution und einem unterhaltenden Künstlerforum geworden sei. Sicher dürfte auch heuer sein, dass das Stimmungsbarometer bis zum Schluss auf dem Maximalpegel bleibt. Der Eintritt ist wie immer frei; Spenden werden aber vom Förderverein gerne angenommen. Seit wenigen Jahren ist unschwer festzustellen, dass auch zahlreiche Interessierte trotz des Freischießens aus dem Kreis Kronach zum Zuhörer- und Zuschauerkreis gehören. Dies sollte auch in diesem Jahr nicht anders sein. hf