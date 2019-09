Die Wandergruppe trifft sich am Mittwoch, 18. September. Es geht mit dem Zug nach Großwalbur. Von dort aus führt der Lutherweg die Teilnehmer über Wiesenfeld nach Beiersdorf. Im Landgasthof in Wiesenfeld findet die Einkehr statt. Die Gruppe trifft sich um 10.15 Uhr am Bahnhof Coburg. Anmeldung bis 15. September an unter Telefon 09561/94415 erbeten. red