Die Lust auf Farbe

Der Kurs "Zeichnen für Weiterlerner: Lust auf Farbe" findet am Samstag, 13. Juli, von 10 bis 17.30 Uhr im Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf statt. Für alle, die auffrischen oder weiter üben möchten, diesmal mit dem Fokus auf Farbe. Die Teilnehmer üben den Umgang mit farbiger Pastellkreide, Buntstiften oder Aquarellfarben, sie wenden das Mischen der Farben an, erkunden die verschiedenen Kontrastwirkungen sowie Licht und Schatten mit den Möglichkeiten der Farbe. Weitere Informationen und Anmeldung beim VHS Bamberg Land, E-Mail: info@vhs-bamberg-land.de. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red