Die Lust an Prüfungen ist ungebrochen

Mit 10 619 Aktiven in 200 Vereinen ist der Bezirk Oberfranken des Nordbayerischen Musikbunds ein bedeutender Faktor im kulturellen Leben,. Das sagte Vorsitzender Thomas Kolb in der Bezirksversammlung im Haus des Stadtsteinacher Musikvereins. Zudem leiste er einen gewichtigen Beitrag zur Jugendarbeit. 4530 Mitglieder seien 17 Jahre und jünger.

Die Arbeit geschehe insbesondere in den einzelnen Vereinen, für deren Engagement Kolb seinen Dank aussprach. Allseits gelobt wurde die Arbeit der Jugendreferentin Monika Lorenz, die vor einem Jahr allerdings auch "einen perfekt funktionierenden Laden übernommen" habe, wie sie in ihrem Bericht ausdrücklich feststellte. Ihr obliegt die Organisation der Ausbildungs- und Prüfungsveranstaltungen. Insgesamt seien 523 Prüfungen abgenommen worden, für dieses Jahr habe man bereits 585 Anmeldungen.

Neue Erfahrungen habe man 2018 bei einem Wettbewerb in Riva del Garda gemacht, berichtete Bezirksdirigent Michael Botlik. Dort hätten die Musiker aus Oberfranken den zweiten Platz unter den zehn teilnehmenden Orchestern aus Deutschland erreicht. 150 Musiker sind augenblicklich im Schüler- und im Auswahlorchester des Bezirks aktiv.

Bei seiner Vorausschau verwies Bezirksvorsitzender Thomas Kolb insbesondere auf das Jubiläumskonzert des Bezirksauswahlorchesters anlässlich dessen 30-jährigen Bestehens. "Aufgeführt wird die gesamte ,Lord of the Rings'-Sinfonie von Johan de Meij in der Konzerthalle Bamberg", und zwar am Samstag, 16. Februar, ab 19 Uhr.

Dafür trafen sich etwa 75 Aktive bereits zu Beginn des Jahres für eine viertägige Probenphase in Wunsiedel. Außerdem soll am 18. Mai in Nürnberg ein musikalischer Flashmob anlässlich der dortigen Gluck-Festspiele stattfinden, für den mit 300 Musikern gerechnet wird. Nähere Infos hierzu gibt es in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 09367/9886890.

Als weiterer Kassenprüfer wurde Dieter Dusselschläger per Akklamation gewählt. klk