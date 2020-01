Die Luftpistolen-Schützen der SG Ebersdorf verabschieden sich aus der 2. Bundesliga

Neu, spannend und lehrreich war sie schon - die erste Zweitliga-Saison der Luftpistolen-Schützen der SG Ebersdorf. Wie anspruchsvoll diese Liga ist, bekamen alle sieben Stammschützen um Teamführer Torsten Spickmann in dieser Saison zu spüren. Denn seit Sonntag steht fest, dass die Ebersdorfer sofort wieder absteigen müssen.

Dass die SG-Auswahl das Zeug dazu hat, um dort oben mitzuschießen, bewies sie in den vergangenen Monaten allerdings nur phasenweise. An der einen oder anderen Stelle fehlte nämlich noch die entsprechende Routine und hin und wieder auch das nötige Quäntchen Glück, wie im über 360 Kilometer entfernten oberbayerischen Markt Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau.

Durchatmen und neu angreifen

Aber manchmal muss man auch etwas kleinere Brötchen backen, um dann gestärkt wieder anzugreifen. Daher heißt es, in der kommenden Saison in der Bayernliga Nord-Ost wieder Luft zu holen, sich zu konsolidieren und sich neu zu finden, um dann in 2021 erneut einen Anlauf auf Bundesliga-Höhen zu nehmen. Die Mannschaft hat sich jedenfalls den Wiederaufstieg dick auf ihre Fahnen geschrieben.

Ebersdorf musste sich am letzten Spieltag als Tabellenelfter mit einer knappen 2:3- und einer klaren 1:4-Niederlage gegen Auerhahn Steinberg (6.) und Peiting (3.) geschlagen geben.

Aber selbst bei zwei eigenen Mannschaftserfolgen wäre der Klassenerhalt eine rechnerische Utopie gewesen. Denn der Tabellenvordermann Rettenbach (10.) besiegte überraschend die Bogenschützen Grund (2.) mit 4:1-Einzelsiegen und die HSG München II (6.) mit 3:2.

Viel Erfahrung gesammelt

Nach insgesamt sechs Bundesliga-Wettkampftagen, einer davon wurde von der SGE1883 in Ebersdorf ausgerichtet, nahm das Team natürlich viel Erfahrung aus Deutschlands zweithöchster Liga mit und die Schützen wissen jetzt, wo sie ansetzen müssen, um dort konkurrenzfähiger zu werden. Im Vergleich zu den anderen vier Gruppen auf gleicher Ebene (Nord, Ost, West und Südwest) war die 2. Bundesliga Süd nach Meinung der Ebersdorfer die anspruchsvollste. Die sieben lokalen Pistoleros Waldemar Penner, Benjamin Gräf, Torsten Spickmann (MF), Jan Wagner, Julian Gaiser, Florian Milles und Rüdiger Kastner wollen sich jedoch nicht unterkriegen lassen, sondern Schieß- und Mentaltechniken verfeinern und ab Oktober in Pfreimd, dem Stützpunkt des oberpfälzischen Schützenbundes und Bayernliga Nord-Ost-Austragungsort, um einen der ersten beiden Listenplätze für den Wiederaufstieg konkurrieren.

Neben dem oberfränkischen SGE-Team auf Platz 11 erwischte es auch die Mittelfranken mit der Königlich priv. HSG Erlangen (12.). Nun ist der Süden vorerst ganz unter sich in Liga 2.

Neue Technik notwendig

Auch um sich den mittlerweile herrschenden Technikstandards im Schießsport nicht zu verschließen und für die Zukunft wettkampfgerechte Schießsportbedingungen zu schaffen sowie Ausrichterbestimmungen in Bezug auf Wettkampfstätten einzuhalten, ist für dieses Jahr von der Vereinsleitung geplant, die jetzt schon vier Jahrzehnte existierenden Luftdruckstände auf elektronische Auswertung umzustellen.

Im Zuge dieser Standerneuerung sollen ebenfalls mehr Raum für Zuschauer geschaffen und die Anlagen im Schützenhaus zu einem modernen Schießsporttreffpunkt umgestaltet werden. Dafür wird von der Gesellschaft neben dem guten Willen wohl auch ein entsprechendes Finanzpaket geschnürt werden müssen. gkl