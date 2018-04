Die Luft ist raus im Abstiegskampf

Lange war vor allem der Abstiegskampf in der A-Klasse 6 von Spannung geprägt. Vor allem, nachdem sich der in der Vorrunde abgeschlagene SV Nurn im Winter mit sechs neuen Spielern vom SSV Tschirn verstärkt und nach der Pause mit zwei Kantersiegen die Rote Laterne an die SG Teuschnitz/Wickendorf abgegeben hatte.

Mit dem nun offiziellen Rückzug der SG Pressig/Rothenkirchen II, die dreimal in der Saison nicht zu einem Spiel angetreten war, steht in der A-Klasse 6 der erste und einzige Absteiger bereits fest, die Dramatik im Abstiegskampf ist dahin.

Spannend bleibt hingegen das Rennen um die Meisterschaft. Dem Favoriten TSV Wilhelmsthal fehlen nach dem Rückzug drei Punkte, da er nur einmal gegen die SG angetreten war (das Rückspiel hätte am Sonntag stattgefunden). Er bleibt aber weiter an der Tabellenspitze (48 Punkte). Sechs Punkte verliert hingegen der SC Steinbach (3. Platz/40), da die SG zum Rückspiel bereits nicht angetreten war und die Partie somit für Steinbach gewertet wurde.

Auch Nordhalben verliert drei Punkte (2./41), kann aber am Samstag gegen Neukenroth II (16 Uhr) wieder einen Dreier einfahren, genauso wie Steinbach, die zeitgleich bei der SG Steinberg II/Gifting II spielen.

Bei den beiden Profiteuren aus dieser Situation geht es am Sonntag um 15 Uhr also nur noch ums Prestige, wenn Nurn in Welitsch antritt und die SG Teuschnitz/Wickendorf gegen den TSV Ebersdorf. Beiden fehlen nun übrigens ebenfalls sechs Punkte in der Wertung.

Der SV Friesen III muss am Wochenende zweimal auswärts ran: Zunächst heute in Weltisch (18.15 Uhr) und dann Sonntag in Stockheim (15 Uhr) . Doppelbelastung auch für Birnbaum bei den Spielen in Teuschnitz (heute, 18.15 Uhr) und am Sonntag gegen Lauenstein (14 Uhr). dob