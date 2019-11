Die Lützelsdorfer wollen helfen

Die Bürger von Lützelsdorf sind sich sicher, dass sie den schönsten Weihnachtsmarkt haben. Doch die Dorfgemeinschaft will nicht nur feiern, sondern auch Gutes tun. "Letztes Jahr hatten wir eine Tombola am Weihnachtsmarkt und konnten 1400 Euro für schwerkranke Kinder spenden", erzählt Marktgemeinderat und Dritter Bürgermeister Gerhard Kraft (FW) aus Lützelsdorf. "In diesem Jahr kamen wir auf die Idee, dass wir der kleinen Liah aus Buttenheim helfen könnten."

Das Mädchen ist sechs Monate alt und an Leukämie erkrankt. In einem Schreiben wandte sich deren Mutter Nadine an die "lieben Menschen da draußen" und beschrieb die schrecklichen Erlebnisse im Oktober dieses Jahres. Sie selbst war krank und suchte eine Bereitschaftspraxis auf. Sie hatte die kleine Liah dabei. Der Ärztin fiel die Blässe des Kindes auf und sie forderte die Mutter auf, einen Kinderarzt aufzusuchen.

Danach folgten Blutentnahmen und Krankenhausaufenthalt. Die Mutter schreibt: "Liah hatte einen Leukozytenwert von über 1,3 Millionen! Der Oberarzt erklärte, dass man mit einem solchen Wert nicht mehr leben kann. So einen Wert habe er nie auch nur annähernd gesehen. Wir waren geschockt."

Für Liah begann im Oktober eine Chemotherapie, doch es ist unklar, ob diese anschlägt. Um im Notfall schnell reagieren zu können, bittet die Mutter, dass sich viele Menschen typisieren lassen, und bereits sind, sich gegebenenfalls Stammzellen aus dem Knochenmark entnehmen zu lassen.

Gerhard Kraft nahm sofort Kontakt zum Verein "Hilfe für Anja" auf, der bereits in Buttenheim eine Stammzellspender-Typisierungsaktion organisiert hat. "Ich hab‘ bei der Aktion vorbeigeschaut. Die wurde vom Bürgermeister und vom Landrat unterstützt. Da sind 1900 Leute gekommen", erzählt Kraft. Bei einem Vereinsgespräch im Pretzfelder Rathaus bat er auch die anderen Vereine der Marktgemeinde um Unterstützung und bekam positives Feedback. "Ich wurde aber auch gefragt, ob wir das wirklich in Lützelsdorf machen wollen oder nicht doch lieber in der Turnhalle", sagt der Marktgemeinderat.

Da die Lützelsdorfer für ihren Adventsmarkt noch keine Genehmigung erhalten haben, sind sie etwas verunsichert. "Ehrlich gesagt, wissen wir auch noch nicht genau wie viele Leute kommen werden, wie viel Glühwein wir brauchen oder wie viel Bratwürste", meint Kraft. Doch die Dorfgemeinschaft will helfen. Es ist auch wieder eine Tombola geplant, deren Erlös an den Verein "Hilfe für Anja" gehen wird. Deren Vorsitzender, Michael Sporrer, wird zum Adventsmarkt kommen und mit Helfern bei Interessierten einen Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen durchführen. "Jetzt hoffen wir, dass das mit der Genehmigung klappt, viele Leute kommen, dass die aber vernünftig sind und Fahrgemeinschaften bilden oder, wenn möglich, zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen", meint Gerhard Kraft. Der Adventsmarkt findet am Samstag, 30. November von 14 bis 19 Uhr in Lützelsdorf statt.