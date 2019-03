Die Lützelbucher Trialsportler haben dieses Jahr viel vor

Der "Radsportverein Solidarität Lützelbuch" ist stolz auf seine Trialabteilung. So berichtete Ramon Fuierer von der 2. Coburger Mountainbike-Stadtmeisterschaft im Juli 2018, bei der das RSV-Mitglied Viktor Goldfuß in der Klasse Elite 28 Kilometer immerhin den sechsten Platz unter 32 Teilnehmern erreichte. Im April 2018 haben die Lützelbucher Trialsportler mit einer Showeinlage den Familientag bei Intersport Wohlleben in Dörfles-Esbach bereichert. Im Juni nahmen die Lützelbucher Radsportler an den deutschen Meisterschaften im thüringischen Gräfenroda teil. Unter dem Motto "Dabei sein" stand im August 2018 auch der zweite Trial-Worldcup im italienischen Val di Sole. Und am 14. Oktober des letzten Jahres gab es noch einmal Finalwettbewerbe zum Trial-Worldcup in Berlin. Und auch beim königlichen Doppelgeburtstag von Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha und seiner Gemahlin Königin Victoria von Großbritannien und Irland wollen sich die Lützelbucher Trialsportler mit einbringen. Sie beabsichtigen nämlich, den Ururenkel der beiden Geburtstagskinder, Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, auf seiner Radtour von Coburg nach Gotha zu begleiten.

Von den Aktivitäten der Freizeitabteilung - hier steht der Breitensport im Fokus - berichtete Klaus Arnold. Die Freizeitabteilung trifft sich immer am Donnerstag in der Rolf-Forkel-Halle. Die Verwaltung der Rolf-Forkel-Halle übernimmt demnächst die Stadt Coburg, kündigte der RSV-Vorsitzende Dietmar Wächter in seinem Geschäftsbericht an. Wächter bedauerte die unzureichende Kommunikation mit dem Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität, das ist quasi der Dachverband des RSV Lützelbuch. Dietmar Wächter freute sich über acht Neuanmeldungen. Jetzt gehören 70 Mitglieder zum RSV Solidarität Lützelbuch. Ein besonderer Dank Wächters galt noch dem bisherigen Hallenwart Aribert Florschütz.

Wächter und sein Stellvertreter Volker Fertsch ehrten Mitglieder für ihre Treue zum Verein beziehungsweise zum Dachverband. Andreas Prause ist 15 Jahre Mitglied, er bekam die bronzene Ehrennadel. 40 Jahre gehören Sieglinde Heller, Bianca Paul und Torsten Scheler dem Verein an. Sie wurden mit der goldenen Vereinsnadel und einer Ehrenurkunde ausgezeichnet und zu Ehrenmitgliedern ernannt. Den großen Ehrenteller und eine Ehrenurkunde des Vereins sowie eine Ehrenurkunde des Rad- und Kraftfahrerbundes Solidarität bekam Vereinswirt Axel Fink. Er ist seit 50 Jahren Mitglied. Ebenfalls seit 1969 ist Ulrich Rau Mitglied. Seit 70 Jahren sind Ruth Prause, der Ehrenvorsitzende Anton Speierl sowie Werner Scheler Mitglieder.

Die Neuwahlen bestätigten Dietmar Wächter und Volker Fertsch in ihren Ämtern als erster und zweiter Vorsitzender des RSV Lützelbuch. Schriftführerin bleibt Sabine Fertsch. Peter und Cornelia Gradwohl bleiben die beiden Schatzmeister. Sport- und Jugendleiter ist Harald Stier, Gleichstellungsbeauftragte Tanja Wächter, der Abteilungsleiter Freizeitsport ist Klaus Arnold und der Abteilungsleiter Trial ist Martin Brückner. mako