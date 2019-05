Die Lücke zu den Großen schließen

Einen Tag nach dem Hinspiel der Bayernliga-Relegation kämpft der FC Sand II um den Aufstieg in die Bezirksliga. Anstoß im Seestadion ist heute um 18.30 Uhr.

Aufgrund des Verzichts des TSV Knetzgau darf die Sander Reserve im Rennen um einen Platz in der Bezirksliga Unterfranken teilnehmen. Erster Gegner sind die Sportfreunde Herbstadt, die die Kreisliga Rhön hinter dem FC Westheim auf dem zweiten Platz abgeschlossen haben.

Dem Hinspiel folgt der zweite Streich am Sonntag um 16 Uhr in Herbstadt. Der Sieger dieser beiden Vergleiche zieht in die zweite Runde - die findet in der kommenden Woche ebenfalls mit Hin- und Rückspiel am Mittwoch und Samstag statt. Die beiden Sieger der zweiten Runde steigen in die Bezirksliga auf, doch dann gibt es eine weitere Chance: Die beiden Verlierer der zweiten Runde spielen in einer einzigen Partie (Mittwoch, 5. Juni, 18.30 Uhr) den dritten Aufsteiger aus.

Voraussetzung ist jedoch ein Weiterkommen in Runde 1, also gegen Herbstadt. An Motivation fehlt es nicht, wie Spielleiter Andreas Zösch bereits bekräftigte: "Wir werden alles geben, um aufzusteigen." Dann würde auch die Lücke zwischen dem Bayernliga-Team und der Reserve kleiner werden. red