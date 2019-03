Die Lucas-Cranach-Stadt Kronach wirbt erfolgreich auf der Freizeitmesse in Nürnberg

Nach der Grünen Woche in Berlin nahm der Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach in diesem Jahr auch an der Freizeitmesse in Nürnberg teil. An fünf Tagen warb die Lucas-Cranach-Stadt als Partner vom Frankenwald-Tourismus-Service-Center für ihre kulturellen und touristischen Highlights.

Die neue Messewand, die in einer Großaufnahme die Festung Rosenberg mit ihren verschiedenen Angeboten zeigt, war dabei ein ganz besonderer Hingucker, genauso wie das Glücksrad, das die JUFA-Hotels zur Bewerbung ihres neuen Hauses auf der Festung Rosenberg mit zur Messe gebracht hatten. An dem Glücksrad konnten die Standbesucher nicht nur zahlreiche kleine Preise gewinnen, sondern auch an der Verlosung des Hauptpreises, eines Übernachtungswochenendes auf der Festung Rosenberg, eines Candlelight-Dinners in der Bastion Marie sowie eines Besuches der Festspiele und des Schwimmbades "Crana Mare" teilnehmen.

Das neue Hotel "zieht"

Dass das neue Hotel auf der Festung Rosenberg, das im Juni eröffnet wird, eine enorme Attraktivitätssteigerung des Ausflugzieles Kronach bedeutet, war während des gesamten Messeverlaufs spürbar. So stieß das umfangreiche Prospektmaterial auf reges Interesse, und Jessica Jakob vom Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb konnte viele gute Gespräche mit potenziellen Gästen führen, genauso wie ihre JUFA-Kolleginnen Valerie Ramsauer und Lisa Woike. red