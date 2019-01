Die Lourdesnovene beginnt

Zur Lourdesnovene in der Pfarrkirche St. Bartholomäus Kirchehrenbach ergeht Einladung. Die Novene beginnt ist am Sonntag, 3. Februar, um 18 Uhr, anschließend ist feierliche Eucharistiefeier und Erteilung des Blasiussegens. Die weiteren Andachten sind von Montag, 4. Februar, bis Montag, 11. Februar, ebenfalls um 18 Uhr. Im Anschluss an die Lourdesnovene ist immer Eucharistiefeier - nur am Dienstag, 5. Februar, ist im Anschluss an die Lourdesnovene keine Eucharistiefeier. Der feierliche Abschluss der Lordesnovene ist am Montag, 11. Februar, mit Andacht, Eucharistiefeier und Lichterprozession in der Kirche. red