Die Lok 3 geht zur Aufarbeitung auf Reisen

Erneut positionierte sich in diesen Tagen ein Kranwagen im Gelände des Deutschen Dampflokomotiv Museums in Neuenmarkt. Diesmal ging es um eine der Kleinbahn Lokomotiven des Museums. Die Lok 3 erhob sich in die Lüfte, um auf einem Tieflader zu landen. Der machte sich anschließend auf nach Tschechien. Dort wird die Maschine umfassend aufgearbeitet, unter anderem erhält sie einen neuen Kessel. Sie ist eine von drei betriebsfähigen Dampflokomotiven, die auf der Kleinbahn des Museums schon seit über 40 Jahren ihre Runden drehen und den Besuchern die Faszination Dampf näher bringen. Damit das auch noch lange so bleibt, wurde die kleine Lok auf ihre Reise ge-schickt.

Die beiden anderen Lokomotiven haben in der Vergangenheit bereits neue Kessel erhalten. Lok 3 ist eine 600 mm Bn2t "KDL 13" Feldbahnlokomotive des Herstellers Budich, Baujahr des Kessels ist 1944. Die Lok diente in den letzten Jahren nur noch als Ersatzlok mit reduziertem Kesseldruck. Mit der um-fassenden Aufarbeitung wird ihre Einsatzfähigkeit für viele Jahre wieder gesichert.

Im Rahmen des Museumsentwicklungskonzeptes 2020 investiert der Zweckverband Deut-sches Dampflokomotiv Museum in den nächsten Jahren rund 4 Millionen Euro in die Weiterentwicklung des Museums. red