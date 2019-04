Die Logistikbranche steht vor großen Herausforderungen

Es tut sich etwas in der Logistikbranche: Steigende Mengen im Güterverkehr, immer mehr Warenbewegungen und ein sinkendes Angebot an Fahrzeugführern zwingen die Logistikbranche, sich mit innovativen Ansätzen und veränderten Technologien zu beschäftigen.

Vor diesem Kontext hat die Logistik Agentur Oberfranken gemeinsam mit der IHK zu Coburg sowie den Unternehmen MAN Tröger und Schenker Coburg eingeladen. Dem interessierten Fachpublikum wurde in zwei brillanten Fachvorträgen aufgezeigt, mit welchen Entwicklungen man sich in diesen Unternehmen aktuell beschäftigt und welche technischen Sprünge in naher Zukunft zu erwarten sind.

Autonomes Fahren

Chung Anh Tran verantwortet bei DB Schenker die Entwicklung des Autonomen Fahrens im Güterverkehr. In seinem Beitrag präsentierte er anschaulich, in welchem Stadium der Entwicklung, der Erprobung und der bereits aktuellen Umsetzung sich das Thema "Platooning", also das Fahren von mehr als einem Lkw unter der Regie eines Führungsfahrzeuges befindet. Bereits heute laufe tagtäglich ein Praxistest auf der Bundesautobahn 9 zwischen Nürnberg und München. Dieser habe über bereits 36 000 gefahrene Kilometer auswertbare Ergebnisse geliefert.

E-Lastwagen gibt es schon

Der zweite Teil der Veranstaltung mit einem Beitrag von Felix Kybart (Leiter alternative Antrieb bei der MAN Truck & Bus AG) lieferte nachvollziehbare Erkenntnisse für die Möglichkeiten und Chancen batterieelektrisch angetriebener Nutzfahrzeuge vom Kleintransporter bis hin zum Schwerlastfahrzeug.

Auch in diesem Themenfeld ist einer Pressemitteilung zufolge das Stadium der reinen Fiktion überwunden und die Fahrzeuge finden sich bei ausgewählten Unternehmen bereits im Routineeinsatz.

Spätestens bei der kleinen Probefahrt und der Betrachtung eines von MAN mitgebrachten E-Nutzfahrzeugs wurde die Technik begreifbar.

Der Geschäftsführer der Logistik Agentur Oberfranken, Andreas Weinrich, zog zum Ende der Veranstaltung eine aus seiner Sicht insgesamt sehr positive Bilanz: "Die heute gewonnenen Erkenntnisse haben uns anschaulich gezeigt, dass wir nicht mehr von Zukunftsvisionen sprechen. Die Möglichkeiten und Anwendungen sind sehr nah und werden in Kürze sicherlich über das Versuchs- und Erprobungsstadium hinausgehen." red