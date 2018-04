Die Litera(n)ten präsentieren: Ziemlich beste Freunde

Manchmal sagt ein Plakat schon alles. Fast jedenfalls. "Ziemlich beste Freunde" haben die Litera(n)ten als Thema für ihre nächste szenische Lesung gewählt und das Plakat zeigt schon, um was es gehen wird. Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller waren reale Personen, die befreundet waren, Sherlock Holmes und Dr. Watson fiktive Menschen aus der Feder von Sir Arthur Conan Doyle.

Auch Don Camillo und Peppone hat es in Wirklichkeit so nicht gegeben, Giovannino Guareschi hat ihre Geschichten aus der Po-Ebene erzählt. Aber zwischen dem katholischen Priester und dem moskautreuen Bürgermeister hat es ab und zu heftig gekriselt, wenn auch nicht so schlimm, wie am Ende zwischen Cäsar und Brutus, die ebenfalls Bestandteil der Lesung sind. Deshalb heiße es ja auch "Ziemlich beste Freunde", sagt Bernt Sieg dazu, der zusammen mit Bärbel Fürst und Jens Müller-Rastede am Freitag, 20. April, auf der Bühne im Deutschherrnkeller stehen wird. Ziemlich beste Freunde waren auch Winnetou und Old Shatterhand (Karl May) sowie Sir Peter Ustinov und er selbst.

Einlass ist um 18 Uhr, die szenische Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Sabine Häring und Detley Beck sind als Liedertanten auch wieder mit von der Partie.