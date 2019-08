Die Limbacher schlagen beim VfR Kirchlauter sieben Mal zu

Der FC Knetzgau hat sich in der Fußball-A-Klasse Schweinfurt 5 klar mit 5:2 in Roßstadt durchgesetzt. Koppenwind siegte in Wonfurt mit 5:1. Mönchstockheim unterlag Augsfeld ebenfalls mit 1:5. Noch mehr Treffer erzielte Limbach, das in Kirchlauter mit 7:2 die Oberhand behielt. Fürnbach verlor auch das zweite Spiel: In Dürrfeld gab es ein 1:3.

Die Eltmanner Reserve kam in der A-Klasse Schweinfurt 3 zu einem 5:0 gegen Jahn Schweinfurt. Gochsheim holte sich den Sieg mit 5:1 in Oberhohenried. Hofheim setzte sich gegen Üchtelhausen mit 5:2 durch. Der TSV Knetzgau unterlag in Forst mit 0:5.

Untertheres bleibt in der A-Klasse Schweinfurt 4 auf dem Vormarsch. In Untereuerheim gab es ein 4:1. Birnfeld spielte gegen Fortuna Schweinfurt 2:2. Abersfeld setzte sich mit 4:0 in Pfaffendorf durch, und der FC Schweinfurt siegte in Weyer mit 4:1. Rügheim kam gegen Türk. Schweinfurt zu einem knappen 3:2 und Wülflingen unterlag in Maroldsweisach mit 1:3.

Steinsfeld holte in der B-Klasse Schweinfurt 5 ein 4:1 gegen den FC Knetzgau. Westheim zeigte sich in Torlaune und schickte Neuschleichach mit 9:1 nach Hause. Wonfurt setzte sich mit 6:4 gegen Koppenwind durch. Augsfeld musste sich in Stettfeld mit 2:5 geschlagen geben. Limbach setzte sich in Kirchlauter mit 14:2 durch. Dürrfeld kam zu einem 3:2 gegen Fürnbach. Die Heubacher siegten in der A-Klasse Coburg 3 mit 4:0 gegen Untermerzbach. Der FC Frickendorf schoss in der B-Klasse Coburg 3 ein halbes Dutzend Tore. Die Baunacher Reserve schlug in der A-Klasse Bamberg 1 zu Hause die Sportfreunde Bamberg mit 5:2. Für die SpVgg Lauter II gab es bei der Kemmerer Reserve eine knappe 1:2-Niederlage. A-KLASSE SCHWEINFURT 3 SG Eltmann II - Jahn Schweinfurt II 5:0 Tore: 1:0 Aboalrz (52.), 2:0 Aboalrz (53.), 3:0 Dappert (67.), 4:0 Dappert (75.), 5:0 Aboalrz (88.) SG Oberhohenried - TSV Gochsheim III 1:5

Tor für Oberhohenried: 1.0 Derra (16.); Tore für Gochsheim: 1:1, 4:1 Klein (46., 85.), 1:2, 1:3 , 1:5 Full (53., 66., 89.) SG Forst II - TSV Knetzgau II 5:0 Tore: 1:0 Schäder (7.), 2:0 Sobotta (37.), 3:0 Hofmann (41.), 4:0 Aull ( 81.), 5:0 Handoun (88.) SV Hofheim II - SG Üchtelhausen/Zell 5:2 Tore: 0:1 Kolm (20.), 1:1 Gräf (25.), 1:2 Lassonczyk (36.), 2:2 Kötting (45.), 3:2 Gräf (47.), 4:2 Hesse (52.), 5:2 Eiring (76.) A-KLASSE SCHWEINFURT 4 SC Maroldsweisach - SG Wülfllingen 3:1 Tore für Maroldsweisach: 1:1, 2:1 Büschel (61., 82. Elfmeter), 3:1 Beck (87.), Tor für Wülflingen: 0:1 Hofmann (29.) SV Untereuerheim - SG Untertheres 1:4 Tor für Untereuerheim: 1:3 Pfrommer (43. Elfmeter), Tore für Untertheres: 0:1 Faust (23.), 0:2 Reis (25.), 0:3 Schmitt (34.), 1:4 Weingärtner (56.) SG Pfaffendorf - SG Abersfeld 0:4 Tore für Abersfeld: 0:1 Stühler (26.), 0:2 Loser (42.), 0:3, 0:4 Hemmerlein (55., 89.) A-KLASSE SCHWEINFURT 5 VfR Kirchlauter - TSV Limbach 2:7 Tore für Kirchlauter: 1:2 Schell (40.), 2:5 Hämmerlein (71.), Tore für Limbach: 0:1, 0:2 Mahler (22., 24.), 1:3 D. Fösel (42.), 1:4 F. Fösel (45.+3), 1:5 S. Fösel (61.), 2:6 Hüpschle (73.), 2:7 Schmitt (79.), Gelb-rote Karte: März (63. Kirchlauter) SG Dürrfeld - SG Fürnbach 3:1 Tore für Dürrfeld: 1:0 Bayat (18.), 2:0 Grünewald (29.), 3:0 Lenz (45.), Tor für Fürnbach: 3:1 Schmitt (65.), Gelb-rote Karten: Herold (90. Dürrfeld), Mück (52. Fürnbach), Böllner (90. Fürnbach) SG Roßstadt - FC Knetzgau 2:5 Tore für Roßstadt: 1:2 Schwaten (58.), 2:2 Grecksch (66.), Tore für Knetzgau: 0:1 Hellmuth (8.), 0:2, 2:5 Gocker (50., 84.), 2:3 Pfister (78.), 2:4 Melber (79.), Gelb-rote Karte: Hellmuth (90. Knetzgau) TSV Wonfurt - SC Koppenwind 1:5 Tor für Wonfurt: 1:0 Babel (8.), Tore für Koppenwind: 1:1, 1:4 Müller (12., 69.), 1:2 Maier (24.), 1:3 Hetzel (58.), 1:5 Saueressig (84.) SV Mönchstockheim - FC Augsfeld 1:5 Tor für Mönchstockheim: 1:3 Borg (48.), Tore für Augsfeld: 0:1 Viernekes (4.), 0:2 Hauck (8.), 0:3 Klemm (37.), 1:4 Zeiß (61.), 1:5 Hept (89.) B-KLASSE SCHWEINFURT 5 Spfr. Steinsfeld - FC Knetzgau II 4:1 Tore für Steinsfeld: 1:0 Junghans (13.), 2:0, 3:0, 4:1 Fuß (27., 47., 87.), Tor für Knetzgau: 3:1 Bakkers (80.) TSV Westheim - SV Neuschleichach II 9:1 Tore für Westheim: 1:1, 6:1 Neto (24., 61.), 2:1 Betz (26.), 3:1 Spiegel (32.), 4:1 Meißner (40.), 5:1, 7:1, 8:1, 9:1 Langer (43., 73., 83., 84.), Tor für Neuschleichach: 0:1 Oppelt (23.)

A-KLASSE Coburg 1 SV Großgarnstadt II -

TSV Pfarrweisach II 5:1

Tore: 1:0 Schillig (59.), 2:0 Alnaji (73.), 3:0 Tawlik (76.), 4:0 Frank 79.), 4:1 Stöhr (86.), 5:1 Frank (89.) A-KLASSE COBURG 3 SV Heubach - SVM Untermerzbach 4:0 Tore: 1:0 Frank (3.), 2:0 Lipa (7.), 3:0 Lipa (21.), 4:0 Sperber (73.) B-KLASSE COBURG 3 SG Gauerstadt II/Meeder IV/Weidach II - FC Frickendorf 0:6

Tore: 0:1 Lang (23.), 0:2 Landgraf (41.), 0:3 Neder (48.), 0:4 Landgraf (64., Elfmeter), 0:5 Landgraf (80.), 0:6 Köhler (84.)

A-KLASSE BAMBERG 1 FC Baunach II - Spfr BSC Bamberg 5:2 Tore: 1:0 Anders (24.), 2:0 Anders (31.), 3:0 Onwudi (61.), 3:1 Tilgner (63.), 4:1 Mohammed (76.), 4:2 Stegner /89.), 5:2 Onwudi (90.)

TSV Breitengüßbach II -

DJK Priegendorf 5:1

Tore: 1:0 Weyhknecht (20.), 1:1 Emrich (41./Elfmeter), 2:1 Bleier (45.), 3:1 Krümmer (76.), 4:1 Schmittbüttner (81.), 5:1 Schetlich (88.) A-KLASSE BAMBERG 4 SC Kemmern II - SpVgg Lauter II 2:1 Tore: 1:0 Dorsch (39.), 2:0 Seelmann (72.), 2:1 Leibrant (77.) di/sp