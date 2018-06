Die Ligen des Spielkreises 2 sind eingeteilt

1. Runde Toto-Pokal 2018/19



Die Klasseneinteilung bereitete auch in dieser Saison wieder Kopfschmerzen: "Ich denke aber, dass wir das gut hinbekommen haben", sagt Kreisspielleiter Egon Grünbeck, der mit seinen beiden Gruppenspielleitern Georg Skliwa und Frank Börner die Vereine des Spielkreises 2 (Coburg/Kronach/Lichtenfels) in zwei Kreisligen, vier Kreisklassen und A- sowie B-Klassen aufgeteilt hat. Dabei gibt es kaum Überraschungen.Kreisliga 1: SV Bosporus Coburg, TSV Pfarrweisach, SV Ketschendorf VfB Einberg , TSV Staffelstein, TV Ebern, TSVfB Krecktal, SV Heilgersdorf, SV Großgarnstadt, Coburg Locals, FC Coburg II, TSG Niederfüllbach, SV Türkgücü Neustadt, TSV Heldritt, SpVgg Wüstenahorn, TSV Grub am ForstKreisklasse 3 Itzgrund: Spfr. Unterpreppach, TSV Scherneck , TSV Scheuerfeld, Spvg Eicha, SV Hut Coburg, TSV Gleußen, SV Tambach, SV Ketschendorf II, FC Anadoluspor Coburg, SV Hafenpreppach, SG Eyrichshof/Ebern, SpVgg Dietersdorf, TSV Bad Rodach, SpVgg Ahorn, TSV Meeder II, TSV Coburg/CortendorfA-Klasse 1: TSV Pfarrweisach II, VfB Einberg II, SV Großgarnstadt II, TBVfL Krecktal II, SV Heilgersdorf II, Coburg Locals II, TSG Niederfüllbach II, Spvg WüstenahornII, SV Türkgücü Neustadt II, TSV Grub am Forst II, TSV Heldritt II, TSV Scherneck II, Spvg Ahorn II, SG Gestungshausen II/Hassenberg II, TSV Meeder III, SG Rödental II/Mönchröden III.A-Klasse 3: SV Heubach, SVM Untermerzbach, FC Bad Rodach, TSV Untersiemau TSV Obersiemau , SV Weidach, TSV Rossach, FC Frickendorf, LTV Gauerstadt, FC Oberwohlsbach , TSV Bertelsdorf, SC Germania Stöppach-Haarth , DJK/FC Seßlach, TSG Creidlitz, SF Unterpreppach II.B-Klasse 3: SV Heubach II, DJK SeßlachII, LTVGauerstadt II, FC Frickendorf II, SV Hut Coburg II, TSV Gleußen II, SV Tambach II, TSV Rossach II, FC Bad Rodach II, SV Hafenpreppach II, SG Eyrichshof/Ebern II, SpVgg Dietersdorf II, TSV Bad Rodach IIAuch die erste Runde im Toto-Pokal ist bereits organisiert. Generell soll am Sonntag, 1. Juli, gespielt werden, allerdings haben bereits mehrere Klubs ihr Spiel nach Rücksprache mit dem jeweiligen Gegner verlegt.Donnerstag, 28. Juni, 18.30 Uhr:FC Frickendorf - SV HeilgersdorfSonntag, 1. Juli, 15 Uhr:SpVgg Dietersdorf - Coburg LocalsSV Hafenpreppach - TSV Pfarrweisach