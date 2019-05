Die "Liedertafel" entdeckte den Steigerwald und die Stollen im Ebelsberg

"Sonne, Sekt und Regenschauer" - mit diesen drei Schlagwörtern kann der Ausflug der "Liedertafel Hafenpreppach" wohl treffend beschrieben werden.

Das erste Etappenziel war die "Fair-Handel-Abtei Münsterschwarzach". Auf dem großzügigen Gelände entstanden im Laufe der Jahre Verkaufs- und Ausstellungsräume, die jeden, der ein Herz für die "Eine-Welt"-Idee hat, begeistern.

Die Missionsbenediktiner sehen ihre Aufgabe darin, weltweit Kontakt mit Produzenten zu halten, die vor allem für gute Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung einstehen. Bevor man die Weiterreise antrat, statteten die Ausflügler der Abteikirche einen Besuch ab und informierten sich bei einem Rundgang über die Geschichte der Kirche und der Abtei.

Als zweites Ziel stand der Baumwipfelpfad bei Ebrach auf dem Programm. Wem der Weg auf den 42 Meter hohen Turm trotz sanften Anstiegs zu beschwerlich war, konnte mit dem Bus zum Steigerwaldinformationszentrum in Handthal fahren.

Der dritte und somit letzte Punkt führte in die Stollenanlage "Kies" mit der Sektkellerei in Ebelsbach. Walter Martin vom Heimatgeschichtlichen Arbeitskreis sind die Stollen sozusagen ans Herz gewachsen; ausführlich erklärte er die Anlage: Die Stollenanlage im Ebelsberg wurde vor über 70 Jahren von Zwangsarbeitern errichtet, denn die Kugellagerproduktion des Eltmanner "Kugelfischer"-Werkes für Kriegszwecke sollte dorthin verlagert werden. Doch wegen des Kriegsendes kam es - nach der Einrichtung und einem Probelauf - nie dazu. Heute wird die Anlage, die aus neun Stollen besteht, teilweise als Sektkellerei genutzt, deren Betrieb Winzermeister Martin Fischer fachmännisch erläuterte. Dass am Ende der Führung ein Glas Sekt ausgeschenkt wurde, war geradezu selbstverständlich. jf