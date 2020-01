Die Liebste weichkochen

Die Männer sind gefordert bei einem Kochkurs unter dem Motto "Wie koche ich meine Liebste weich?" , zu dem das BBV-Bildungswerk und der Ring junger Landfrauen am Donnerstag, 6. Februar, ab 19 Uhr in den Gasthof Haueis in Hermes einladen. Während die Damen entspannen und sich von Kosmetikerin Alexandra Föhn verwöhnen lassen, bereiten die Männer unter Anleitung von Koch Johannes Haueis ein nicht alltägliches Abendmenü für ihre Partnerin zu. Das gemeinsame Essen in stimmungsvoller Atmosphäre rundet den Abend ab. Weitere Informationen und Anmeldung in der BBV-Geschäftsstelle, Konrad-Adenauer-Straße 4 in Kulmbach, Telefonnummer 09221/9756-0. Anmeldeschluss ist am 4. Februar. red