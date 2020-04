Die Liebe zur Natur und zur Musik begleitet Ludwig Müller

christiane reuther Die Arbeit in der Natur und die Liebe zur Musik waren und sind für Ludwig Müller eine besondere Lebensquelle. Am Montag feierte der Senior im Knetzgauer Gemeindeteil Hainert seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar erhielt zahlreiche Glückwünsche, darunter von der politischen Gemeinde und von der Pfarrgemeinde - aus gegebenem Anlass per Brief und durch ein Telefongespräch. Aufmunternde Worte begleiteten den Jubilar auf diese Weise.

Ludwig Müller erblickte am 20. April 1930 als ältestes von vier Geschwistern der Eheleute Hermann und Regina Müller in Hainert das Licht der Welt. Nach dem frühen Tod seines Vaters übernahm der heutige Jubilar die elterliche Landwirtschaft, in der er seine Berufung fand.

Eine Familie gegründet

Glücklicherweise blieb ihm der Kriegseinsatz als junger Bursche erspart. Im Januar 1961 heiratete er die aus Dippach gebürtige Erika Oppelt. Aus der Ehe gingen eine Tochter und zwei Söhne hervor. Ein Sohn kam durch einen Autounfall ums Leben. Mittlerweile freut sich der Jubilar mit seiner Frau über zwei Enkelkinder.

Eine große Leidenschaft von Ludwig Müller ist die Blasmusik. Er gründete nicht nur die Hainerter Blaskapelle, sondern schwang auch über Jahrzehnte hinweg den Dirigentenstab. Den gab er vor 20 Jahren in jüngere Hände.

66 Jahre an der Orgel

Eine weitere Leidenschaft ist das Orgelspiel. Der Jubilar versah diesen Dienst gerne zur Ehre Gottes und zu seiner eigenen Freude. Im vergangenen Oktober ehrte ihn die Pfarrgemeinde für 66 Jahre Organistendienst. Nicht nur in der Heimatgemeinde, sondern auch in der Kirche von Steinsfeld ließ Ludwig Müller die Königin der Musikinstrumente während zahlreicher Gottesdienste erklingen. Der Jubilar half gerne, soweit es ging, als Kirchenmusiker in anderen Orten in der Umgebung aus.