Die Naturforschenden Gesellschaft Bamberg lädt am heutigen Dienstag zum Vortrag "Die Libellenfauna im Landkreis Haßberge" ein. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Tambosi" am ZOB. 53 von insgesamt 76 Libellenarten in Bayern kommen im Landkreis Haßberge vor. Seit den 1980er Jahren wurden wiederholt intensive Kartierungen durchgeführt. Jürgen Thein berichtet über die Biologie der Arten, ihre Lebensräume und ihre Verbreitung. Referent ist Jürgen Thein. Der Eintritt ist frei. red