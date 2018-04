Am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr startet die jährliche Führung des Tourismus und Marketing Vereins zur kampflosen Übergabe der Stadt am 16. April 1945 unter dem Titel "Auf Leben und Tod - Die letzten Kriegstage in Erlangen". Die Führung beginnt am Lorlebergplatz um 15 Uhr und endet nach zwei Stunden am Gedenkstein vor der Thalermühle. Tickets sind direkt beim Stadtführer erhältlich. red