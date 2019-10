Die letzte Pilgerwegwanderung in der Ephorie Bad Rodach in diesem Jahr führt unter der geistlichen Begleitung von Pfarrer Eberhard Wunder von Meeder über Kösfeld nach Beiersdorf. Beginn ist am Samstag, 12. Oktober, um 14 Uhr mit einer Andacht in der Laurentiuskirche in Meeder. Am Ende ist Möglichkeit zur Einkehr. Anmeldung bis 10. Oktober im Pfarramt Großwalbur per E-Mail an pfarramt.grosswalbur@elkb.de oder Telefon 09566/301. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für angemeldete Teilnehmer wird ein Zubringer-Service zum Ausgangspunkt organisiert. red