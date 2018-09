Die letzte Kugel entscheidet das Spitzenspiel zugunsten des Titelverteidigers

Im ersten Heimspiel der Bundesliga-Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg kam es gleich zum Kracher zwischen dem gastgebenden Meister und dem Vizemeister KC Schrezheim. Das Duell entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Doch war Fortuna auf Bamberger Seite. Der Meister aus dem Vorjahr siegte mit 5:3 Mannschaftspunkten (MP), wobei sich beide Teams beim Gesamtergebnis mit 3521:3521 Kegel die Punkte teilten. Beste Spielerinnen waren Simone Schneider (Schrezheim) mit 622 und Ines Maricic (Bamberg) mit 612 Kegeln.

Der Heimauftakt der Bamberger Damen kam einem Auswärtsspiel gleich, hatten sie doch nicht viele Trainingseinheiten auf der neuen Bahn im Sportpark Eintracht absolvieren können. Daher vertrauten sie darauf, dass die Spielerinnen ihren gewohnten Bahnwechsel bekamen. So starteten für Bamberg Sina Beißer, Alina Dollheimer und Daniela Kicker und für Schrezheim Barth, Schneider und Runggatscher.

Beißer musste gleich zu Beginn einem Rückstand hinterherlaufen, da Barth mit 156:143 die Nase vorne hatte. Im weiteren Spielverlauf jedoch war Beißer überlegen und holte sich alle drei weiteren Sätze, wobei nur Nuancen über Sieg und Niederlage entschieden. Mit 3:1 Satzpunkten (SP) und 588:577 Holz ging dieser MP an Bamberg.

Zwischen Dollheimer und Schneider entwickelte sich ein spannendes Duell, in dem zuerst Schneider mit 172:149 die Akzente setzte. Doch Dollheimer glich postwendend mit 156:145 aus, ehe sie sich im dritten Satz wiederholt mit nur einem Kegel (150:151) geschlagen geben musste. Schneider in den wichtigen Momenten zu stark, und so ging dieser MP mit 3:1 SP und 622:599 an Schrezheim.

Im dritten Duell des Starttrios ging Dany Kicker zunächst nach einem 141:136 mit 1:0 SP in Führung. Doch dann steigerte sich Runggatscher deutlich und holte sich mit 161:124 und 159:136 eine 2:1-Führung in den Sätzen. Kicker jedoch steckte nicht auf und glich mit 152:139 nicht nur zum 2:2 aus, sondern holte auch wichtige Kegel zurück, auch wenn der MP mit 595:553 an den KC Schrezheim und Runggatscher ging. Schrezheim führte nach dem Starttrio mit 2:1 MP und 54 Kegeln. Ein Überraschung deutete sich zu diesem Zeitpunkt an.

Im Schlusstrio trafen Ioana Antal, Corinna Kastner und Ines Maricic auf Sauter, Lutz und Sokac. Antal war gewillt, gegen die Niederlage anzukämpfen und startete mit 160:139, musste aber postwendend den Ausgleich mit 150:140 hinnehmen. Im dritten Satz zeigte Sauter mit 170:138 tollen Kegelsport, was ihr die 2:1 Führung brachte. Trotz einiger misslungener Anwürfe räumte sie Antal 70 Kegel ab und holte sich mit dem letzten Wurf den MP über ein 2:2 nach Sätzen und 597:596.

Das Duell von Kastner gegen Lutz war ebenfalls Spannung pur. Zuerst lag Kastner mit 0:1 (127:145) in Rückstand, glich aber sofort mit 144:133 zum 1:1 aus, ehe man sich mit 147:147 den dritten Satzpunkt teilte. Somit musste die Entscheidung im letzten Durchgang fallen. Hier erspielte sich Kastner eine Führung in die Vollen und verteidigte diese bis zum Schluss. Mit 154:141 ging dieser Satz an die Bambergerin und somit auch der MP, dank 2,5:1,5 SP und 572:567 Kegel.

Sokac steigert sich gewaltig

Von der Papierform her war das dritte Duell des Schlusstrios eine klare Angelegenheit, doch gerade in der zweiten Hälfte des Duells zwischen Maricic und Sokac wurde es richtig spannend. Mit 2:0 SP (153:128 und 169:139) wechselte man die Bahnen. Jetzt steigerte sich Sokac gewaltig. Auch wenn der dritte Satz mit 150:142 erneut an Maricic ging und der MP damit sicher war, war das Spiel noch offen. Mit der letzten Kugel kam Maricic nochmals ins Volle-Bild und spielte nur einen Dreier, womit die Chancen für Schrezheim auf zumindest einen Punkt stiegen, da Sokac selbst noch zwei Kugeln hatte. Zunächst spielte sie einen Sechser und musste für das Unentschieden mindestens zwei Kegel treffen. Sie traf jedoch nur einen. Es war mucksmäuschenstill im Sportpark, ehe die Bambergerinnen realisierten, dass sie das Spiel mit 5:3 MP gewonnen hatten. maha SKC Victoria Bamberg - KC Schrezheim 5:3

(13,5:10,5 Satzpunkte, 3521:3521 Holz) Beißer - Barth 3:1 (588:577) Dollheimer - Schneider 1:3 (599:622) Kicker - Runggatscher 2:2 (553:595) Antal - Sauter 2:2 (597:596) Kastner - Lutz 2,5:1,5 (572:567) Maricic - Sokac 3:1 (612:564)