Die letzte Fuhre bringt Federweißen

Bei Familie Lange vom Weingut Schloss Saaleck ist es zur Tradition geworden, dass bei der letzten Fuhre alle Lesehelferinnen und -helfer mit dem geschmückten Traubenwagen auf den Marktplatz fahren. Hier werden ein paar Liter Frei-Federweißer ausgeschenkt. Das wird heute, Donnerstag, 10. Oktober, um 12 Uhr der Fall sein.

Das Weingut Lange-Schloss Saaleck startete am 9. September die Ernte und wird sie nach vier Wochen mit dem Spätburgunder aus dem Saalecker Schlossberg beenden. Täglich haben bis zu 14 Erntehelfer in verhältnismäßig kurzer Lesezeit die Trauben in Handarbeit geerntet.

Aufgrund der anhaltend warmen und trockenen Witterung vom Sommer bis Ende September waren die Trauben, wie auch 2018, perfekt reif und gesund. Die lang anhaltenden intensiven Sonnentage und wenig Regen trugen jedoch dazu bei, dass dieses Jahr die Trauben viele kleine Beeren hatten. "Zusätzlich verbrannten von einigen Rebsorten, wie z.B. Bacchus, die Beeren bereits im Juli und trugen zu einem Ernteausfall zwischen 20 bis 80 Prozent bei", heißt es in der Pressemitteilung des Weinguts. Der Weinjahrgang werde qualitätsmäßig hervorragend, so Lange. Die eingelagerten Moste haben allesamt hohe Qualität im Kabinett bis Spätlesebereich. red