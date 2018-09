Die Leistungsträger fehlen

Nach zuletzt drei Siegen und einem Unentschieden ist in der Kreisliga 2 der DJK-SV Neufang in der Tabelle wieder hochgeklettert und ist damit das bestplatzierte Team aus dem Kreis Kronach hinter den Vertretern des Kreises Lichtenfels.

Der SV Friesen II befindet sich nach der Niederlage am Mittwoch in Weismain und dem folgenden Unentschieden beim TSV Ludwigsstadt dagegen in einem kleinen Tief. Überrascht hat in der vergangenen Woche der SV Wolfers-/Neuengrün beim in der Höhe unerwarteten 5:1-Kantersieg beim FC Lichtenfels II.

Während das Kellerduell zwischen dem FC Wallenfels und dem FC Mitwitz vom vergangenen Wochenende auf Samstag, 17. November, 14 Uhr, verlegt wurde, verschaffte sich der Drittletzte VfR Johannisthal nach dem Heimsieg gegen Burgkunstadt etwas Luft. Allerdings steht ihm am Sonntag eine hohe Hürde in Wolfersgrün bevor.

Zu einem Verfolgerduell hinter Spitzenreiter Arnstein kommt es in Friesen. Hier kreuzt der Rangzweite Marktgraitz auf. Gleich fünf verschiedene Anstoßzeiten gibt es an diesem Samstag und Sonntag für die acht Kreisliga-Begegnungen.

Zum Kreisderby zwischen dem TSV Weißenbrunn und dem TSV Ludwigsstadt sowie zu den weiteren Kreisliga-Begegnungen an diesem Wochenende haben wir den Spielertrainer der "Ludschter", Benedikt Pfeiffer, befragt:

Samstag, 15 Uhr

SCW Obermain (13.) -

DJK/SV Neufang (5.)

"Die Weismainer befinden sich nach schwachem Saisonstart auf einem aufsteigenden Ast, wobei sie die letzten fünf Begegnungen nicht verloren haben. Dem stand allerdings Neufang in nichts nach. Die haben zuletzt neben einem Unentschieden drei Siege eingefahren und befinden sich nun in der Erfolgsspur." Obwohl die DJK-Elf vor einer schweren Aufgabe steht, traut Pfeiffer ihr einen 2:1-Auswärtssieg am Obermain zu.

Samstag, 16 Uhr

SpVgg Lettenreuth (4.) - FC Wallenfels (15.)

"In den Reihen des Bezirksliga-Absteigers befinden sich erfahrene Akteure, die mit dazu beitragen wollen, dass der sofortige Wiederaufstieg gelingt. Der Aufsteiger aus Wallenfels versteht zwar zu kämpfen, jedoch wird dies nicht ausreichen, um aus Lettenreuth etwas Zählbares mitzunehmen. Mein Tipp deshalb 3:1."

SC Jura Arnstein (1.) - FC Lichtenfels II (6.)

"Der Tabellenführer Arnstein hat einen guten Lauf und wird diesen gegen die Landesliga-Reserve fortsetzen. Mein Tipp: 2:1."

Samstag, 16.30 Uhr

TSV Weißenbrunn (10.) - TSV Ludwigsstadt (12.)

"In der vergangenen Saison lieferten wir uns mit Weißenbrunn zwei äußerst enge Auseinandersetzungen. Der TSV stellt eine sehr kompakte Truppe, bei der wir nicht zuletzt wegen unserer schwierigen Personallage als Außenseiter anreisen. Doch auch gegen Friesen galt dies für unsere ersatzgeschwächte Mannschaft. Sie hat mit dem 1:1 trotzdem einen Punkt erkämpft und diesen streben wir auch in Weißenbrunn an." Der Ludwigsstädter Spielertrainer hofft, dass er von Spielbeginn mit auf dem Platz sein kann. Er tippt auf ein erneutes 1:1.

Sonntag, 15 Uhr

SV Wolfers-/Neuengrün (8.) - VfR Johannisthal (14.)

"Der SV Wolfers-/Neuengrün hat mit einem überraschend klaren 5:1-Auswärtssieg beim FC Lichtenfels II ein kräftiges Ausrufezeichen gesetzt und damit angedeutet, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Die Heimelf will sich bestimmt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich erwarte ein torreiches Treffen mit einem 4:2-Heimsieg." SV Friesen II (7.) - FC Marktgraitz (2.)

"Viel wird bei Friesen davon abhängen, auf welches Personal aufgrund zahlreicher Verletzter bei der Landesliga-Elf zurückgegriffen werden kann. Mit Sicherheit wird der SV nicht in der gewünschten Formation antreten können. Deshalb wird er wohl mit 1:2 den Kürzeren ziehen müssen."

FC Mitwitz II (16.) - DJK Lichtenfels (3.)

"Mitwitz ist leider aufgrund nicht zur Verfügung stehender Spieler weiterhin schlecht besetzt. Dies machte sich bisher deutlich bemerkbar. Das Lichtenfelser DJK-Team hat sich viel für diese Spielzeit vorgenommen und ist auch eine richtig gute Truppe. Dem FC wird es daher nicht gelingen, die Korbstädter ernsthaft in Gefahr zu bringen. Er wird deshalb mit 1:3 scheitern."

Sonntag, 16 Uhr

FC Stockheim (11.) - FC Burgkunstadt (9.)

"Stockheim hat mit 24 erzielten Treffern den zweitstärksten Kreisliga-Sturm. Burgkunstadt ist wie eine Wundertüten-Mannschaft. Bei der weiß man nie richtig, welche Leistung sie an den Tag legt. Stockheim wird nicht zuletzt aufgrund seiner starken Offensive mit 3:1 die Oberhand behalten."